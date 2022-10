LIEBE LESER

Von: Christian Vordemann

Oft sind Erklärungen auf Beipackzetteln oder Lebensmittelpackungen so klein gedruckt, dass man sie kaum lesen kann.

Dass die Schrift zu klein ist, wie Luise Schuster rechts oben moniert, ist wirklich ein ständiges Ärgernis. Gerade auf Medikamenten-Packungen, oder wie in ihrem Fall die Gebrauchsanweisung für den Corona-Schnelltest, ist die Schrift oft so klein, dass man die Augen zusammenkneifen oder eine Lupe zu Hilfe holen muss, um das Kleingedruckte lesen zu können. Und dass, wo es doch um unsere Gesundheit geht. Das Gleiche gilt für die Zutatenlisten auf Lebensmittelverpackungen. Wer wissen will, was da in der Konservendose, der Wurst oder dem Nudelpaket drin ist, verzweifelt schier, wenn er die Mini-schriften entziffern will. Auch bei Lebensmitteln geht es um unsere Gesundheit. Daher wäre mehr Transparenz (woher? was? wie hergestellt?) wünschenswert – und diese Informationen auch gut lesbar in nicht zu kleiner Schrift.

Christian Vordemann

Redaktion Leserbriefe