Von: Christian Vordemann

Führerschein für Radfahrer - schon für über 100 Jahren gab es dazu Polizei-Regeln.

Gibt es einen Führerschein für Radler? Diese Frage klärte vor Kurzem unsere Wetter-ente Paula. Auch meine Kinder mussten im Rahmen der Verkehrserziehung an der Grundschule eine Fahrprüfung ablegen. Die wurde von einem Verkehrspolizisten abgenommen. Erst nach dieser Schulung durften die Kinder alleine zur Schule radeln.



Aber so neu ist die Idee gar nicht. Jochen Saurle aus Gmund schickte uns die unten stehende Kopie einer Radfahrkarte aus dem Königreich Bayern von 1914. In den beiliegenden „Oberpolizeilichen Vorschriften über den Radfahrverkehr“ steht unter anderem: „§ 4. Jeder Radfahrer ist zur gehörigen Vorsicht bei der Leitung seines Fahrrades verpflichtet.“ Und: „§ 5. Die Fahrgeschwindigkeit ist jederzeit so einzurichten, daß Unfälle und Verkehrsstörungen vermieden werden.“



Das sollten heutige Radlraser mal berücksichtigen. Damals ging man übrigens davon aus, dass Fahrräder zu den schnelleren Fahrzeugen gehören: „§ 9. Das Vorbeifahren an eingeholten Fuhrwerken, Kraftfahrzeugen, Reitern, Radfahrern, Fußgängern, Viehtransporten oder dergleichen hat auf der linken Seite zu erfolgen. Auf Fahrwegen haben die zu überholenden Fuhrwerke, Kraftfahrzeuge usw. auf das gegebene Glockenzeichen soviel Platz frei zu lassen, daß der Radfahrer auf der Fahrstraße ohne Gefahr vorbeifahren kann.“

