LIEBE LESER

Von: Christian Vordemann

Solidarität und Hilfe für die Ukraine. Wir wünschen dem geschundenen Volk Frieden und Freiheit.

Über dem Residenztheater in München weht die ukrainische Fahne, wie auf dem Leserfoto heute zu sehen ist. Dort und an vielen öffentlichen Gebäuden, aber auch an Privatwohnungen wird sie aufgehängt – als unser Zeichen der Solidarität mit dem überfallenen Land. Russland hat die Unverletzlichkeit der ukrainischen Grenzen selbst garantiert, wie Herr Lewig unten rechts schreibt.



Christian Vordemann

Redaktion Leserbriefe