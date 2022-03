Liebe Leser

Von: Christian Vordemann

Teilen

Jutta Schweickert aus Germering ist besorgt über Übergriffe in unserem Land gegenüber Russen, russischen Einrichtungen und Restaurants etc.

„Diese Menschen führen diesen Krieg nicht“, schreibt sie. Im Gegenteil, sie verurteilten den Krieg genauso wie wir und seien traurig und verängstigt über die deutschen Anfeindungen. „Auch viele Russen hier helfen Ukrainern“, schreibt Frau Schweickert weiter. Das kann ich in einem Fall bestätigen. Ein russischer Feinkostladen in meinem Viertel hat auf einer Tafel unter den ukrainischen Farben angekündigt, zwei Prozent seines Umsatzes für die Kriegsflüchtlinge zu spenden. Jetzt auf Russen, die unter uns leben, loszugehen, ist unmenschlich und ungerecht. Das erinnert mich an eine Episode aus dem Geschichtsunterricht: 1914, nachdem der Kaiser den Kriegszustand ausgerufen hatte, verprügelte eine Horde Münchner einen Passanten, der Französisch sprach. Der arme Mann war gewiss nicht schuld an dem Kriegsausbruch und davon ebenso überrascht wie die Einheimischen.

Christian Vordemann

Redaktion Leserbriefe