Jäger erlegt ein Schaf

Von: Christian Vordemann

Wer Schwarzwild nicht richtig ansprechen kann, sollte nicht auf die Jagd gehen.

Der Jäger, der das Schaf in Unterfranken erschoss (Leserbrief oben rechts: „Wie krank ist die Welt?“), tat das nicht aus Versehen, sondern im Auftrag des Besitzers, dem es in fünf Monaten nicht gelang, das entlaufene Tier wieder einzufangen. Anders erging es einem Waidmann in Rheinland-Pfalz, der in einer September-Nacht auf Wildschweine ansaß. Wie die Jagdzeitschrift „Pirsch“ berichtete, hat er nach 22 Uhr einen Schuss abgegeben. Dabei traf er jedoch ein Pferd und verletzte es so schwer, dass es verendete. Dieser tödliche Fehler dürfte dem Jäger den Entzug des Jagdscheins und den Einzug seiner Waffe einbringen. Immer wieder mal liest man von Verwechselungen von Wild mit anderen Tieren oder sogar Menschen. Wer ein Wildschwein nicht hundertprozentig als solches ansprechen kann, muss den Finger gerade lassen und sollte nicht (mehr) auf die Jagd gehen. Denn gerade in dieser Jahreszeit sind schon frühmorgens und auch noch abends Menschen im Unterholz unterwegs, um Schwammerl zu suchen.

