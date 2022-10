LIEBE LESER

Von: Christian Vordemann

Gibt es noch Ressentiments gegen Deutsche in Polen? Die Regierung in Warschau fordert 77 Jahre nach Kriegsende Reparationen von Deutschland und schürt damit Ressentiments.

Deutsche und Polen haben sich versöhnt, schreibt Edwin Krausenecker hier unten. Das kann ich von mehreren Reisen nach Polen bestätigen. Nicht einmal habe ich Ressentiments gegen mich als Deutschen gespürt. Zwar gab es bei den Beitrittsverhandlungen Polens zur Europäischen Union diese Befürchtungen: Wir hatten Angst davor, dass polnische Arbeitskräfte in Massen kommen und uns Arbeitsplätze streitig machen würden. Die Polen hingegen befürchteten, dass die reichen Deutschen in den ehemaligen deutschen Ostgebieten massenweise Grund und Boden erwerben und daraus neue Ansprüche ableiten würden. So schlimm, wie es manche an die Wand gemalt hatten, ist es dann nicht geworden. Polen arbeiten bei uns zum Nutzen unserer Wirtschaft, der ein oder andere Schlesier hat sein Elternhaus zurückerworben. Und die Reparationsforderung der rechten Regierung in Warschau? Die sind wohl eher ein Wahlkampfmanöver.



