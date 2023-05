LIEBE LESER

Von: Christian Vordemann

Der Gärtner ist zufrieden, wenn die Ernte im Gemüsebeet stimmt. Unkraut, Schnecken und Käfer können den angebauten Pflanzen zusetzen. Dennoch sollte man nicht gleich mit der Chemiekeule zuschlagen.

Hoch lebe das Grün, schreibt der Imker Alfons Kraft. Ein bunt blühender Garten, wie wir ihn auf dem Foto von seinem Naturgarten sehen, ist für Bienen und andere Insekten ideal und allemal besser als ein getrimmtes Einheitsgrün. Als Pächter einer Ackerparzelle am Stadtrand von München begeistert mich zu viel Löwenzahn allerdings nicht. Laubbläser, Kunstdünger und Herbizide sind in unserem Haderner Krautgarten tabu. Wir pflanzen neben und zwischen den Gemüsen verschiedene Blumen. Die sehen nicht nur schön aus, sondern locken auch Insekten an und halten zum Teil andere Feinde des Gärtners wie Schnecken etwas in Schach. Nur der extrem vermehrungsfreudige und alles überwuchernde Löwenzahn mit seinen tief in den Boden reichenden Wurzel wird regelmäßig gejätet und rausgerissen.

