von Christian Vordemann schließen

wundern Sie sich bitte nicht, wenn Sie den Namenstagskalender 2018, der dieser Wochenendausgabe beiliegt, betrachten.

Es handelt sich nicht um einen Faschingsscherz: Leider ist die narrische Zeit in diesem Kalender zwei Wochen später eingetragen worden. Wir bitten Sie vielmals um Entschuldigung. Richtig ist: Rosenmontag ist schon am 12. Februar und der Trubel endet mit Aschermittwoch am 14. Februar 2018.

Christian Vordemann Redaktion Leserbriefe