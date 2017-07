von Christian Vordemann schließen

Karl Brutscher aus Miesbach ist seit 50 Jahren Leser dieser Zeitung. Gestern rief er mich an, weil er sich über das Seitenfoto am Montag („Des is a Ausfahrt! Do kemmand Autos aussa!“) gefreut hat. Er selbst hat am Chiemsee mal ein Schild gesehen, auf dem stand: „Dies ist ein Garagentor, nur ein Esel parkt davor.“ Herzlichen Dank, Herr Brutscher, für den Anruf, für das nette Gespräch und für diese Kolumne!

Christian Vordemann Redaktion Leserbriefe