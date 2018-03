Liebe Leser,

von Christian Vordemann schließen

Kasimir, so hieß unser Nachbar in dem Baum gegenüber unserem Küchenfenster, hatte dort auch eine Spechthöhle gezimmert.

Dann zog er aus. Seine Nachmieter waren – ebenso wie es Herr Alfred Krappel neben seinem Foto beschreibt – Familie Klaiber und danach ein Meisenpärchen. Im vergangenen Jahr lebten dort drin Wespen. Unser anderer Nachbar, das Eichhörnchen, Flitzi mit Namen, schaute öfter vorbei, vor allem als die Klaiber und die Meisen brüteten. Der Nager hatte es nämlich auf eiweißreiche Nahrung abgesehen. Die Baumhöhle war hoffentlich tief genug, um dem Nesträuber die Beute vorzuenthalten. Jedenfalls kam Flitzi nicht hinein, obwohl er immer wieder wütend am Eingangsloch nagte. Anscheinend mögen Eichhörnchen keine Wespen verspeisen. Als die nämlich in der Baumhöhle wohnten, mied unser gefräßiger Nager den Baum. Oder – was der Wahrheit wohl näherkommt – er fürchtete einfach nur Wespenstiche.

Christian Vordemann Redaktion Leserbriefe

