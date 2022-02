Ausbeuterische Adels-Clans

Teilen

Dirk Walter: Wiederaufstieg einer Kaiserfamilie; Kultur 16. Februar

Ich bin sicher kein Altkommunist, aber nach heutiger Sichtweise war es so: Eine größere Anzahl sogenannter Familienclans hielt sich über Jahrhunderte jeweils auf „ihrem“ Gebiet ein umfangreiches Heer von Sklaven (nannte man Leibeigene, der Name sagt alles), die für sie schufteten; Bauern und Handwerker, die in harten Wintern schlicht mal verhungerten. Diese Familienclans hielten sich dann noch ein Heer von Berufssöldnern-/killer (nannte man mal Ritter, mal Landsknechte usw.), die die Leibeigenen des jeweils anderen überfielen, beraubten, vergewaltigten, ermordeten; „gute Gründe“ dafür fanden die Clan-Bosse ständig (nannten sich Herzog, Prinz, Graf und sonstige Fantasienamen).

Diesen Armen erzählte man dann was von Schutz und presste ihnen für diesen Schutz den sogenannten Zehnten ab. Heute nennt sich das, was es ist: Schutzgelderpressung. Und unter heutigem Gesichtspunkt wären diese Clans namens Welfen, Hohenzollern, Wittelsbacher, Württemberger, Habsburger, Sachsen-Coburg Gotha, Von und Zus usw. schlicht Schwerstverbrecher.

Im Geschichtsunterricht nennt sich das Feudalherrschaft. Heute Mafia. Früher baute man Burgen und Schlösser, heute Villen in der Toskana oder in Nizza. Allen gemein: eine obszöne öffentliche Zurschaustellung erfolgreicher Ausplünderung der Bevölkerung bzw. Gebiete, die man meinte, tatsächlich zu besitzen. Für mich ist daher der Versuch des heute lebenden Hohenzollern-Clans nichts anderes, als Raubgut (kurz Beute) zurückzubekommen, das über Jahrhunderte gestohlen oder mit Geld bezahlt wurde, das man vorher als Steuer/Zoll kassierte und in die eigene Tasche steckte.

Leider alles nach heutiger Rechtsprechung verjährt. Aber faktisch halt immer noch geklaut. Und die Kollaboration mit den Nazis diente einzig einem Zweck: Beute zurückzubekommen und wieder Beute machen dürfen. Insofern kann ich nur hoffen, dass der deutsche Rechtsstaat nun endlich ein klares Urteil fällt: unwiderrufliche Beschlagnahmung der Beute; Rückgabe an die endlich in Freiheit lebenden Nachkommen der Sklaven.

Und mein Wort an die noch die heute lebenden Hohenzollern: Bitte hören Sie endlich auf mit dem Versuch, diese über Jahrhunderte hinweg zusammengeraffte Beute wiederzubekommen. Bitte hören Sie auf, dies als ihr Eigentum zu bezeichnen. Bitte zeigen Sie endlich Respekt am Grab der vielen Generationen von Bauern, Handwerkern und Kleinbürgern, die ihre Vorfahren gewissenlos ausgeplündert haben. Und um den Bogen zum aktuellen Geschehen zu schlagen: Auch der aktuelle russische Zar Putin scheint zu meinen, ein jahrhundertealtes Anrecht auf die Ukraine und die dortigen Leibeigenen zu haben und möchte seine Beute wieder zurückbekommen.

Franz Götz

Forstern