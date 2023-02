Biografie über Maria Callas

Dafür, unter den 100.000 Neuerscheinungen beachtet zu werden, könnte man bereits dankbar sein, sehr geehrter Markus Thiel. Das wäre ich auch, trotz Ihrer Einwände, wenn Sie in der Rezension meines Buches Ihrem Ruf gerecht würden, ein Kritiker zu sein, der genau hinhört, in dem Fall genau liest. Als den kenne ich Sie bisher, und zwar gut.

Die Überschrift Ihrer Rezension lautet: Immer nur Opfer, in Ihrem Text heißt es, die Autorin „zeichnet die Callas als ständiges Opfer, als Spielball anderer, meistens männlicher Mächte“. Die Autorin tritt genau dieser Theorie entgegen. S. 149: „Glaubwürdig hatte sie mit Lucia eines der vielen weiblichen Opfer in der Oper verkörpert, davor schon das Opfer Elvira, das Opfer Leonora, das Opfer Gilda. Maria selbst wollte offenbar kein Opfer sein und war entschlossen, ihr privates Dasein gegen jeden zu verteidigen, der die Prominenz von Callas ausbeuten wollte.“ Weiterhin dementiert die Autorin die Opferrolle von Callas auf S. 204 und 308. Auf S. 286 übt sie Kritik an einem Buch, das Callas zum Opfer machte: „Das Buch belebte ein Gerücht wieder, das seit über zwanzig Jahren durch die Callas-Literatur geistert und nicht totzukriegen ist. Geliebt wird dieses Gerücht, weil es ein Bild von Maria Callas als Opfer bestätigt, das aber mit den Tatsachen nichts zu tun hat.“ Es gibt einige weitere Passagen dieses Inhalts.

„Viele Anekdoten werden ungeprüft übernommen“, schreiben Sie, leider ohne einen Beweis dafür anzuführen. Mein Anliegen war, gerade populäre Wanderlegenden zu entlarven, und dafür kann ich Ihnen circa vierzig Beispiele liefern. Hier nur ein paar. 1. Die Legende, Maria Callas sei laut Meinungsumfrage innerhalb eines Jahres von der am meisten bewunderten zur meistgehassten Frau mutiert, habe ich entkräftet, indem ich mir als erste Biografin die dieser Behauptung zugrunde liegende Meinungsumfrage vom Demoskopischen Institut Allensbach beschafft habe (S. 284). 2. Die Legende, die Zeffirelli in seiner Autobiographie verbreitet, Callas und Meneghini hätten ihre Gagen bar und in Münzen in „Säcken“ mitgenommen, wird ad absurdum geführt. 3. Die Anekdote, dass Callas mit Gemüse beworfen worden sei, wobei das Gemüse, der Ort und das Datum wechseln, habe ich dort angesiedelt, wo sie von dem anwesenden Visconti und der Presse bezeugt wird. 4. Die Behauptung, Toscanini habe die Stimme von Tebaldi als „voce d’angelo“, als Engelsstimme, bezeichnet, wird bei mir erstmals in einer Biographie mit Quellennachweis widerlegt. 5. Die Legende von Callas’ Sohn Omero Lengrini wird ebenfalls entkräftet. Viele Überlieferungen habe ich stillschweigend korrigiert. Jede Anekdote wurde einem Check unterzogen, was mich manchmal Tage kostete. Mehrfach weise ich in den Fußnoten darauf hin, dass Aussagen von Zeitgenossen mit Vorsicht behandelt werden müssen, weil sie erst später oder nach dem Tod von Maria Callas gemacht worden sind, und anders als die bisherigen Biographen warne ich auch davor, Aussagen von Callas selbst für bare Münze zu nehmen.

Sie schreiben: „Fast genussvoll werden die vielen Skandale und Absagen aufgelistet.“ Das Epitheton insinuiert eine Schadenfreude, die mir fremd und in diesem Buch nirgendwo nachweisbar ist. Den sogenannten Norma-Skandal in Rom schildere ich aus der Warte von Callas’ enger Freundin Giovanna Lomazzi, die mit ihr empathischer war als sonst jemand. Was sie hörte, was übertragen wurde, habe ich überprüft. „Aufgelistet“ wird in diesem Buch nichts außer Quellen und Literatur.

Sie monieren, dass die Autorin sich „um Musikalisches und Vokales fast vollkommen drückt. Anstatt zu beschreiben, was Wohl und Wehe dieser Stimme ausmacht, warum sie diese fatale Entwicklung nehmen musste, liest man Fragwürdiges („nichts auszusetzen“, „rund“, „weich“) oder Seltsames bis Falsches: Birgit Nilsson hat nicht nur die Venus im Tannhäuser gesungen, sie war vor allem auch die Elisabeth.“ Das Wort „rund“ kommt in Zusammenhang mit Callas’ Stimme ein einziges Mal vor, in einem als solches kenntlich gemachten Zitat aus dem Daily Express (S. 258). Der Begriff „weich“ taucht drei Mal in Zitaten auf (S. 275, S. 328 und S. 381), einmal verwende ich das Wort „weicher“ selbst für eine Stelle, bei der jedem, der sie auf dem Livemitschnitt (Warner) nachhört, nichts anderes einfallen dürfte. Es geht um die Stelle, wo Anna Bolena vor ihrer Hinrichtung den Feinden, die sie zuerst angriff, verzeiht (S. 225). Das Urteil „nichts auszusetzen“ wird zwei Mal als Urteil anderer Personen wiedergegeben. Zu Birgit Nilsson heißt es (S. 189): „Die Besucherin aus Schweden [= Nilsson], die am 22. März ihre Kollegin Maria Callas endlich einmal auf der Bühne erleben wollte, kannte den Betrieb. Birgit Nilsson war letztes Jahr hier als Venus in Wagners Tannhäuser aufgetreten, dieses Jahr wurde aufgezeichnet, wie die Naturgewalt ihrer Stimme das riesige Opernhaus füllte.“ Nilsson hat in besagtem Jahr in Neapel nicht die Elisabeth, nur die Venus gesungen. Sie sang in Neapel die Elisabeth nie. Kestings Verfahren ist, bei jedem bedeutenden Namen dessen Vita in Daten aufzulisten, so z. B. bei Toscanini, oft zwei Seiten lang; da dieses Verfahren den Lesefluss unnötig aufhält und alle diese Daten auf Wikipedia oder im Brockhaus nachzulesen sind, habe ich darauf verzichtet. Meine Aussage ist nicht falsch, sie ist richtig. Ich drücke mich weder um Musikalisches noch um die Stimmentwicklung von Callas. Erstmals in einer Gesamtbiografie von Callas (Kapitel 2 und 3) wird bei mir ausführlich beschrieben, welche Probleme an deren Stimme bereits Studienkollegen, Lehrer und Rezensenten in ihrer Jugend in Athen feststellten. Ich schildere bestimmte oft gerügte Eigenarten der Stimme, wie das sogenannte wobble, das Wackeln besonders auf hohen Noten, und beschreibe sogar eine Privatstunde, die Elisabeth Schwarzkopf ihrer Kollegin und Freundin Maria Callas erteilte (S. 155). Mehrfach gehe ich darauf ein, wie Stressbelastung, Überforderung oder das Klima der Stimme von Callas zusetzten (z. B. S. 175, S. 197 und S. 214).

Zur Gründlichkeit der Recherche

Kesting, der nach Ihrer Ansicht „tiefer“ geht, fügt seinem Buch knapp viereinhalb Seiten lockere Anmerkungen an, bei mir sind es einundvierzig dicht gedrängte Seiten mit präzisen Angaben. Es waren ursprünglich vier Mal so viele, die gekürzt werden mussten, jedoch alle erhalten sind und gerne angereicht werden. Kestings Literaturliste enthält keinerlei archivalische Quellen, nur Bücher (2 Seiten) und Aufsätze (knapp 1 ½ Seiten) sowie „Allgemeine Literatur“ (2 Seiten), in der sogar Opernführer aufgelistet werden oder philosophische Arbeiten, in denen es nicht um Gesang, schon gar nicht um Callas geht. Bis auf einige Ausnahmen in Englisch bezieht er seine Informationen nur aus deutschsprachiger Literatur. Ich führe alle verwendeten Quellen so auf, wie es wissenschaftlich gebräuchlich ist, akustische Dokumente, filmische Dokumente, benutzte Archive und veröffentlichte Literatur. Es handelt sich um italienische, französische und englische Texte und mehr als das Dreifache von dem, was Kesting nennt, hinzu kommen in den Fußnoten zitierte Quellen, die nur einmal aufgeführt werden. Ich habe alle Biographien über Callas schon vor Jahren gelesen, Kestings Buch, das zurecht nicht als Biographie ausgewiesen ist, schon vor weit über zwanzig Jahren; damals habe ich bereits eine Liste mit faktischen Irrtümern in diesem Buch angelegt. Sie kann ebenfalls gerne angereicht werden. Ich habe niemals davon Gebrauch gemacht, denn diese Fehler ändern nichts daran, dass Kesting einen unersetzbaren Beitrag zur Callas-Literatur geliefert hat. Mein Bedürfnis, nichts Überflüssiges zu schreiben, hieß auch auszuklammern, was anderswo bereits höchst kompetent abgehandelt wurde; Kesting hat mir als Stimmexperte erspart, erneut die Qualitäten von Callas’ Stimme zu analysieren.

Vielleicht haben Sie Lust, zumindest in der Online-Ausgabe Ihrer Rezension diese Hinweise zu berücksichtigen. Es wäre mir eine Freude, wir könnten in der Begeisterung für Callas, die auch Sie spürbar erfüllt, einander verbunden bleiben.

Dr. Eva Gesine Baur

München