Das neue Konzerthaus

Markus Thiel: „Wir legen keine Denkpause ein“; Kultur 3. Juni

In Ihrem Artikel bezeichnen Sie den Herkules-Saal als Wahl-Heimat für das großartige BR-Symphonieorchester als zu klein - das ist zwar für ein solch großes Orchester zutreffend, und das neue Konzerthaus im Werksviertel wurde erneut angesprochen - aber muss dies die Lösung sein? Freunde aus dem Ruhrgebiet hatten mich zu einem Konzert im noch immer recht neuen Dortmunder Konzerthaus (1500 Plätze) eingeladen - ich war vom Konzertsaal und dem Haus, auch wenn es von außen nicht gerade spektakulär wirkt – das tut der Entwurf des gläsernen Sarkophags im Werksviertel auch nicht – voll begeistert, licht, hell, Super-Akustik, also genau das Gegenteil von der in allen Belangen inakzeptablen Isarphilharmonie: ich war zum ersten und sicher einzigen Mal am Ostersamstag dort, nach einem langen Marsch (von wegen 450 Meter vom Candidplatz) dunkelgraue, düstere Farben, Foyer wie eine Bahnhofshalle, ganz enge Gänge, kein Aufzug auf die oberen Ränge, stattdessen steile Treppen, nach einer Verschnaufpause und dem Betreten des Saals vom oberen Rang der Schock: Blick in den düsteren Abgrund, steile Treppe, kein Geländer, unten ein filigraner Maschendraht als Schutz, der kaum eine Person mit 100 kg aufhalten würde – erstaunlich, dass dieses nur für sportliche Besucher ohne Höhenangst zumutbare Konstrukt bei der Bauaufsicht durchging - Fazit: für die Musik-Hauptstadt München eine komplette Blamage ! Nicht mal die Akustik war den nur ca. 70 Musikern der Münchner Symphoniker im Kopfsatz und Finale von Beethovens 9. voll gewachsen - da wäre das von mir so geliebte BR-Symphonieorchester bei lauteren Passagen erst recht zu viel. Mein entsetztes Fazit: nie wieder ein Konzert in der Gasteig HP8!

Ganz anders der Herkules-Saal: bequem mit dem ÖPNV oder Auto zu erreichen, breite Treppen nach oben, gute Akustik - ich werde für das BR-Symphonieorchester nur noch Konzerte dort buchen. Zurück nach Dortmund: das wunderbare Haus (pünktlich fertig ohne Kostenüberzug) dort wurde für weniger als das hässliche Provisorium Isarphilharmonie gebaut, auf einem der Stadt Dortmund gehörendem Grundstück, mit guten Parkmöglichkeiten - warum fährt nicht mal eine kleine Delegation aus BR-Symphonieorchester, Stadtrat und Kultus-Ministerium zu einem Konzert dorthin und spricht mit den dortigen Verantwortlichen, inklusive Konzert-Besuch - vielleicht lässt sich ein Nachbau mit ansprechender Fassade auf der Stadt München oder dem Freistaat Bayern gehörendem Grundstück (Alternativen wurden ja wiederholt genannt) mit wenig Aufwand um 100 bis 150 Sitzplätze erweitern?

Bernd Kunkel

Kirchheim