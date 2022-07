Hat mich verblüfft

Markus Thiel: Wagner- Leerstellen; Kultur 26. Juli

Diese Nachtkritik hat mich schon sehr verblüfft („die Produktion überlässt (zu) viel dem Gesangspersonal, dafür darf sich die Musik ungehindert Raum erobern“). Aber das sind doch grade die Wesensmerkmale der Oper, Gesang und Musik! Das Faszinosum, ein Werk mit unterschiedlichen Interpreten und Dirigenten zu sehen, liegt doch grade darin, dass die Kompositionen Spielraum für Interpretation und Ausführung durch Orchester und Gesang lassen. Ein Tristan von Sawallisch oder Zubin- Mehta oder Petrenko dirigiert stellt sich jedes Mal anders dar. Die Isolde einer Waltraud Meier wird nie vergleichbar sein mit Catherine Foster und trotzdem wird jede Darstellung von großen Künstlern ihre Besonderheit entwickeln.

Die Kunst von Regie und Inszenierung ist es doch, die Vielschichtigkeit der Musik in den Vordergrund zu stellen, ihr den nötigen Spielraum zu lassen und sie mitzutragen, den Sängern die Bühne und den Raum zu geben, die Musik und den Text zu interpretieren. Regie ist da kein Selbstzweck zum Übertönen, für Hyperaktivismus oder Ablenkung vom eigentlichen Stück. Oper ist für mich kein Show-Event als Selbstzweck von Regisseuren, die sich mit ihrer Produktion in den Vordergrund stellen und das eigentliche Werk zur Nebensache machen, sondern der Genuss von Musik und Gesang, interpretiert durch immer wieder andere Künstler. Da scheint mir der Weg dieser Produktion in Bayreuth genau richtig.

Inge Linder

München