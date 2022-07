Musik gehört allen

Stefanie Thyssen: Zu weiß für Reggae?; Kultur & Medien 28. Juli

Nachdem ich heute morgen diesen Artikel gelesen hatte, bin ich überzeugt, dass Integration jeglicher Art zum Scheitern verdammt ist. Dürfen nur Jamaikaner Reggaemusik machen, und dürfen dann auch nur Jamaikaner zuhören? Wie ist es mit Künstlern aus anderen Kulturkreisen: dürfen sie Mozart singen oder Beethoven spielen? Rock? Roll, R&B, Rap – alles aus dem Blues hervorgegangen: müssen wir alle Platten und CDs von Musikern, die nicht dem afroamerikanischen Kulturkreis entstammen, einstampfen? Was müssen das für tunnelsichtige Menschen sein, die mit dem Argument der kulturellen Aneignung jeden interkulturellen künstlerischen Austausch, jedes Cross-Over kritisieren, ja sogar verbieten wollen! Machen die nur regionale Hausmusik (die im Übrigen auch ein Schmelztiegel verschiedener kultureller Einflüsse war und ist), oder sind sie vielleicht einfach nur neidisch, weil sie selber unmusikalisch sind und deshalb Musikern und Künstlern und ihren Zuhörern die Freud an der Musik madig machen wollen? Auch sollten demzufolge zum Beispiel alle Norddeutschen nur im Fischeroutfit und alle Bayern im Trachtenlook herumlaufen. Dann kann man ja Gott sei Dank schon an der Kleidung feststellen, wer woher kommt und ob er/sie/es im richtigen Konzert ist!

Christine Schnell

Freising