Ethikwächter

Teilen

Christine Schnell: Musik gehört allen; Leserforum 29. Juli

Stefanie Thyssen: Zu weiß für Reggae?“ in Kultur & Medien vom 28. Juli

Hat sich eigentlich irgendjemand ebenso über „Kulturelle Aneignung“ echauffiert und eine Veranstaltung abgebrochen, als ein tiefschwarzer Rastalocken-Träger in Lederhosen und Strickweste einen bayerischen Maibaum aufrichtete oder eine junge Dame in schwarz im hellblauen Dirndl mit weißer Schürze posierte (FotosIm Münchner Merkur-Magazin „Olympia 1972“)?



Dr. Helmut F. Graetz



Starnberg



Herzlichen Dank an Frau Schnell für ihren Leserbrief! Ich stimme ihr uneingeschränkt zu. Eine Gruppe selbst ernannter Ethikwächter schreibt Musikern vor, welche Musik sie spielen dürfen und wie sie auszusehen haben, ansonsten droht Auftrittsverbot. Eine Gruppe, die sich durch mangelhafte historische Kenntnisse (Stichwort Dreadlocks) und einen getrübten Blick auf die Realität auszeichnet: Wie Frau Schnell bereits ausführte, hat der weltweite gegenseitige Austausch von Musik, Kunst und Kulturgut doch längst überall stattgefunden! Und das ist gut so! Fraglos haben wir es hier mit Zensur und dem Entzug künstlerischer Freiheit ohne gewichtigem Grund zu tun. Wie gefährlich das ist, sollte allen klar sein. Einmal akzeptiert öffnen wir Tür und Tor für weitere Verbote, Vorschriften und Einschränkungen. Wollen wir das wirklich? Wir hatten es doch schon mal!

Birgit Braito

Miesbach

Befinden wir uns schon in einer Diktatur der Befindlichkeiten einiger weniger? Mit dem Vorwurf der sogenannten „kulturellen Aneignung“ wird immer mehr infrage gestellt, was damit eigentlich m. E. nix zu tun hat. Das geht über die Grenzen der Musik weit hinaus. Kinder, die sich an Fasching nicht mehr als Indianer verkleiden sollen. Demnächst auch bei der Fußball-WM kein Brasilien-Trikot mehr tragen, wer kein Brasilianer ist? Ich kann den betroffenen KünstlerInnen nur raten es mit Bob Marley zu halten : „Get up, stand up - stand up for your rights.“

Harald Fleig

Baldham

Lesen Sie auch Wie es in der Bibel steht

Nach der Lektüre dieses Berichts wusste ich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Ich verfolge dieses Thema schon eine ganze Weile und ich kriege davon jetzt echt genug! Soll jetzt nach Meinung einiger weniger, völlig am realen Leben vorbeiträumender, mit allem Weltschmerz beladener Wichtigtuer wieder jedem genau vorgeschrieben werden was er anzuziehen, zu sagen oder zu musizieren hat? Darf ich jetzt nur noch Kartoffelsalat machen aber Hummus oder Köfte nicht mehr, weil dieses Essen nicht meinem Kulturkreis entspricht? Soll ich meinem Spezl aus Rheinland-Pfalz nahelegen, seine bei einem Urlaub hier am Tegernsee gekaufte Lederhose nicht mehr zu tragen, weil er ja schließlich kein Bayer ist und dieses eine kulturelle Aneignung darstellt!? Darf ein weißer Mensch nicht in einem Gospelchor singen? Darf ein schwarzer Mensch kein deutsches Liedgut singen? Es ist doch wohl ein Unterschied, ob eine Band verschiedene Musikstile darbietet oder ob man andere Kulturen lächerlich macht, was mit Sicherheit nicht im Sinne der Band und ohne Frage inakzeptabel ist. Ich frage mich, ob dieses „schwarz- weiß - Denken“ dieser möchtegern Gutmenschen nicht eigentlicher Rassismus ist. Wie sollen sich Menschen egal wo auf der Welt integrieren wenn man sich seinem Umfeld auch nicht im geringsten anpassen, bzw. sich nicht mit einer anderen Kultur auch äusserlich identifizieren darf!? Und ... hätten wir aktuell eigentlich keine dringenderen Probleme?

Peter Stiepan

Weißach