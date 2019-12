Leserbrief

Barbara Nazarewska:So geht es Weihnachtenohne Stress und Streit;Leben 11. Dezember

Vielen Dank dem Münchener Merkur für das Aufgreifen dieses Themas und glücklicher bzw. richtigerweise dazu auch inbegriffen unsere Vorweihnachtszeit. Mitverantwortlich für diese ja sich bestätigenden Problematik am mangelnden Stimmungsbild in unserer Vorweihnachtszeit sind unsere Medien, hier in erster Linie das am häufigsten uns erreichte Medium tagsüber, das Radio. Und um gleich das Kernthema anzusprechen, die Musik in der Vorweihnachtszeit. Seit Jahren bemühe ich mich vergebens bis hin zur oberen Etage des Bayerischen Rundfunks, zumindest in einem geringen Anteil unsere traditionelle Weihnachtsmelodien zu spielen, sie zu hören. Seih es modern vertont, seih es in Schlagerform – hier mein Appell gerichtet an Bayern plus, und seih es nur instrumental. Vergebens! Um Gottes willen keine triefende Weihnachtsmusik, was ich auch nie erbeten habe! Angeklagt ist hier die absolute Ausschließlichkeit mit dem nur Senden von englischen Versionen bzw. nichttraditionellen Schlagerversionen – hier wieder mein Appell gerichtet an Bayern plus. Wo ist unsere vorweihnachtliche Stimmung geblieben? Hier bleibt verursacht von den Medien ein so wichtiges wie schönes Kulturgut auf der Strecke, vielleicht auch aus kommerziellen Gründen? Mir hat in einem längeren Gespräch Bayern 1 wissen lassen: Spielen wir nur ein paar Takte traditionelle Weihnachtsmusik erreichen uns wütende Anrufe. Wie bitte; wo kommen die denn wohl her? Dann wäre ja unsere Gesellschaft an dem mangelnden Stimmungsbild in der Vorweihnachtszeit selber Schuld? Nein, natürlich nicht! Gerade Bayern 1, den man ohne Übertreibung eine Art Volkssender nennen darf, sehe ich hier in der Pflicht, zumindest in geringem Umfang hier einmal über seine Schatten zu springen, ohne dabei sein Musikprogramm groß ändern zu müssen. Aus dem Kommerz kommt hier die beste Bestätigung: Aldi und Möbelhaus Segmüller werben im Radio mit klassischen Weihnachtsmelodien; warum wohl? Es ist und bleibt einfach nur traurig!

Wilfried Bowe

Polling