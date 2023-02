500 Euro für einen „Saubären“

Markus Christandl: Busfahrerin nennt Bub „Saubär“: Geldstrafe; Bayern 17. Februar, Saubär – ein geläufiges Schimpfwort; Leserforum 18./19. Februar

Fast eine ganze Seite von Leserbriefen in der Wochenendausgabe des Münchner Merkur haben ohne Ausnahme ein richtiges, klares und eindeutiges Meinungsbild in dieser Angelegenheit wiedergegeben. Ganz anders sehen das nur die Eltern des unerzogenen Rotzlöffels und leider auch noch der urteilende Richter. Eine Urteilsverkündung beginnt mit den Worten: „Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil....“ Das Urteil gegen die zu respektierende Busfahrerin ist meiner Beurteilung nach falsch, enttäuschend und sicher nicht die Meinung im „Namen des Volkes“. Mein persönliches Urteil über den Richter möchte ich vorsichtshalber nicht öffentlich kundtun – empfehle ihm aber inständig, wenigstens alle Leserbriefe zu lesen.



Erhard Winter



Dachau



Wir werden noch viele juristische Beschreibungen bekommen, warum es richtig war, die Busfahrerin zu verurteilen. Der Gesellschaft würde es aber gut anstehen, hier innezuhalten und die ganzen Fehlentwicklungen auf ein neues Gleis zu setzen. Vandalismus an Volkseigentum wird hier gänzlich unter den Teppich gekehrt. Unser Zusammenleben erfordert für die Zukunft noch stärkeres Handeln. Naturschutz, Umweltschutz. Ressourcenschutz (CO2-Reduktion sprich Klima) und der ganze persönliche Energieverbrauch wird uns noch stark fordern. Mit mir doch nicht, ich mache mir die Welt widiwitt und keiner kann mir. Köstlich, die Kommentare der Dorfgemeinschaften in Niederbayern zu lesen.



Werner Gugetzer



München



Mich wundert nicht, dass keiner mehr den Busführerschein erwirbt. Der Merkur hatte jüngst von der Vielzahl fehlender Busfahrer berichtet. Aus welchem Grund muss sich die Busfahrerin von einem Rotzlöffel alles gefallen lassen? Dieser fühlt sich beleidigt und missachtet aber selbst das Eigentum anderer. Ja geht’s noch! Ich hoffe, er wird wegen ungebührendem Verhalten und in gewisser Weise auch Sachbeschädigung von der Beförderungspflicht ausgeschlossen und muss künftig zu Fuß in die Schule gehen. Die Erziehungsberechtigten haben von Erziehung keinerlei Ahnung und in meinen Augen total versagt. Sie sind verpflichtet, dem Kind die einfachsten Grundregeln an Anstand beizubringen. Anstatt bei Gericht Klage einzureichen, müssten sie mal samt Kind eigenhändig in den Genuss einer Schulbusreinigung kommen. Mir ist es unverständlich, dass ein Gericht eine solche Klage überhaupt annimmt. Neulich wurde von der Überlastung der Gerichte und der damit verbundenen Freilassung von Straftätern berichtet. Eine Verurteilung von Straftätern erscheint mir sinnvoller, als arbeitende Menschen bei der pflichtgemäßen Erfüllung ihrer Tätigkeiten zu bestrafen.



Rita Schweiger



Oberappersdorf



Man glaubt es nicht, da spricht ein Gericht ein Urteil „im Namen des Volkes“, doch das Volk hätte niemals so ein Urteil ausgesprochen. Das Volk hätte ausgesprochen: Entschuldigung der Eltern des Buben bei der Busfahrerin und Reinigung des Busses. Dieses Urteil ist eine Steilvorlage für die Krawallmacher in Berlin, es entspricht dem Niveau der bayerischen Justiz.



Michael Gebhart



Wolfratshausen



Dieser Vorfall zeigt mehrere Dinge, die das Jetzt in Deutschland sind. Zum einen der Junge, der anscheinend null Erziehung hat. Dann die Eltern, die von Erziehung keine Ahnung haben (wollen). Aber auch die Erwachsenen, die das vorleben. Selbst ihre schmutzigen Schuhe arrogant auf Sitze legen. Was interessieren mich die anderen? Oder auch die, die ihre lieben Hündchen im Restaurant oder sonst wo immer auf den Stuhl platzieren müssen. All das ist so verbreitet, was soll da ein Kind denken?



Und zum Schluss der Höhepunkt, unsere Gerichtsbarkeit. Gegen einfache Menschen gehen wir in die Vollen. Auch wenn’s vollkommen unverhältnismäßig ist, gibt’s die hohe Geldstrafe. Wenn aber nur der Anschein einer politischen Verwicklung gegeben ist, sehen die Herrschaften plötzlich keine Straftat mehr. Könnte ja der Karriere schaden. Oder eigentlich unterstütze ich ja gerade diese politische Richtung. Neutralität ade.



Rolf Koch



Garmisch-Partenkirchen



Einen unerzogenen 11-Jährigen darf man bei seinem Verhalten nicht als Saubär bezeichnen und wird verurteilt. Die Bundestagsabgeordneten der AfD werden bei „Mainz bleibt Mainz“ als Arschlöcher beleidigt und erhalten stehenden Applaus vom Publikum. Was für Zeiten!



Georg Zischler



St. Wolfgang



Der Richter Hammerdinger spiegelt das wachsende Defizit bei der heutigen Erziehung und bei der Justiz wider. Die Busfahrerin bekäme von mir den Bayerischen Verdienstorden für ihre erzieherische Aktion, die die Eltern des Buben offensichtlich versäumt haben.



Hubert Theinl



München



Wo ist der gesunde Menschenverstand? Anstatt dass die Eltern ihren Sohn auffordern, sich zu entschuldigen und sich Gedanken machen, ob bei ihrer Erziehung alles richtig gelaufen ist! Zerren sie eine Busfahrerin vor Gericht, die ihren elfjährigen Sohn nach mehrmaliger Aufforderung seine matschigen Schuhe vom Sitz im Bus zu nehmen einen Saubär genannt hat. Man hört immer, unsere Gerichte sind überlastet, aber scheinbar haben sie nichts Wichtigeres zu tun!



Michael Bast



Reichersbeuern



Ich wollte schon oft einen Leserbrief schreiben. Aber diesmal schlägt es dem Fass den Boden aus! Geldstrafe für eine Busfahrerin, die einen solchen Saubär das beibringen will, was die Eltern versäumt haben? Die Geldstrafe gehört den Eltern auferlegt, weil sie versagt haben, ihrem Kind ein Mindestmaß an Anstand beizubringen, und dem Bub eine Menge Sozialstunden verpasst, damit er lernt, was Anstand ist. Wie verweichlicht sind die Jugendlichen denn, denen alles per Gericht zu pass gemacht wird? Sogar Noten werden eingeklagt, mit Erfolg!! Wir und auch meine Kinder mussten noch für das was wir verbockt haben, gerade stehen!!



Ich verstehe nicht wie unsere Richter, die solche Urteile fällen, noch in den Spiegel schauen können!!



Brigitte Streicher



Fürstenfeldbruck



Gut, dass sich doch so viele Leute echauffieren über so einen Vorfall. Ich geh noch einen Schritt weiter, zeitnah stand im Merkur, dass dringend Busfahrer gesucht werden. Na, so ein Artikel wird sicher eine wahre Bewerberflut auslösen. Sollen’s ihre Schratzen (für die Eltern, die mich jetzt anzeigen wollen, das heißt. lästiges Kind) halt selber mit dem eigenen Auto zur Schule fahren und die Sitze putzen, wenn das Knäblein die Schuhe auf das Polster legt…. Tja Herr Richter und dann schauen’s doch später mal beim Landfriedensbruch, wenn losgelassene Wahnsinnige in der Gruppe auf die Polizei oder den Rettungsdienst losgehen und respektlos drauflosrandalieren, wie sie einen Vergleich hinbekommen. Vielleicht zahlen dann auch die Polizisten für ihren Versuch, die Ordnung wieder herzustellen. Natürlich hat das eine nichts mit dem anderen zu tun…, oder doch, war da nicht irgendwas vor ein zwei Jahren, in Starnberg, Jugendliche…, Polizeiwache? Auch ziemlich respektloses Verhalten. Oder liegt tatsächlich das Hauptproblem bei den sogenannten Erziehungsberechtigten.



Susanna Batteiger-Ege



Steingaden



Eine Busfahrerin fordert einen elfjährigen Schüler mehrfach auf, seine schmutzigen Schuhe von der Sitzbank zu nehmen. Der Kerl weigert sich und legt auch noch das zweite Bein auf die gegenüberliegende Bank, die dadurch beschmutzt wird. Beim folgenden Halt sagt sie zu dem Flegel „kannst du deine nassen, dreckigen Schuhe nicht vom Sitz nehmen, du Saubär. So weit so gut. Aber jetzt kommt der Skandal: Anstatt den Buben richtig zu erziehen und Ordnung und Gehorsam beizubringen, verklagen die Eltern die Busfahrerin wegen Beleidigung. Und noch schlimmer: Der Richter sah in dem Begriff Saubär eine Formalbeleidigung und brummte der Busfahrerin eine Geldzahlung in Höhe von 500 Euro auf. Da kann ich mich nur wundern über die Erziehungsberechtigten des Elfjährigen und über das Urteil des Richters.



Max Lipp



Weilheim



Wenn man den Artikel liest, traut man seinen Augen nicht. Das Gerichtsurteil, ergangen am Amtsgericht Altötting, das einer Busfahrerin eine Geldstrafe wegen Beleidigung eines Elfjährigen auferlegt, eröffnet dieser Bevölkerungsgruppe Tür und Tor Benimmregeln ohne jede Konsequenzen missachten zu können. Auch muss diese Bevölkerungsgruppe offenbar keinen Anweisungen von für ihre befristete Obhut verantwortlichem Aufsichtspersonal Folge leisten, auch dann nicht, wenn eindeutige Benimmanweisungen mehrmals ergehen. Im Ergebnis also ein Freibrief für Jugendliche, üblicherweise gelebte Benimmregeln konsequenzlos außer Acht lassen zu können. Auch die von der Busfahrerin mit „Nachdruck“ vorgetragene Benimmaufforderung ließ den Minderjährigen offenbar genauso kalt, wie die Möglichkeit, den Sitzpolster mit seinen Straßenschuhen verschmutzen zu können. Hauptsache, er konnte seine Füße mit den Straßenschuhen auf dem benachbarten Sitzpolster ablegen. Ob ein anderer Fahrgast durch sein Fehlverhalten seine Kleidung verschmutzt oder nicht, war ihm offensichtlich nicht bewusst und/oder völlig egal. Eben gelebter Egoismus. Augenscheinlich handhabungslos hat ein Aufsichtspflichtiger das Fehlverhalten eines ihm zeitlich befristet anvertrautem Schutzbefohlenen zu dulden. Über dies scheint es so zu sein, dass sich der Elfjährige sicher sein konnte, dass sein Elternhaus sein Fehlverhalten nicht nur toleriert, sondern dieses auch noch mit der genannten Beleidigungsklage unterstützt. Mit einer solchen Vorgehensweise des Elternhauses sind wir sicherlich auf dem richtigen Weg. Auch stellt sich die Frage, warum sich dieser junge Mensch den Rat des Richters zu Herzen nehmen soll, wonach er zukünftig den Anweisungen von Busfahrern zu beachten habe? Dies würde nämlich voraussetzen, dass bei diesem Jugendlichen eine diesbezügliche Verhaltensrichtschnur angelegt ist. Vielleicht wäre es für den Elfjährigen mit Blickrichtung auf sein Erziehungsbild deutlich hilfreicher gewesen, wenn das Busunternehmen sein Elternhaus auf Schadensersatz, herrührend aus der Verunreinigung des Sitzpolsters, in Anspruch genommen hätte.



Lorenz Thoma



Raisting



Es macht einem immer wieder fassungslos, wie höchstrichterliche Entscheidungen die Polizeiarbeit behindern oder das dem Bamf die Arbeit unnötig erschwert wird. Im „Namen des Volkes“ ergehen solche Urteile sicherlich nicht! Aber auch ein paar Instanzen weiter unten sieht es leider nicht besser aus, wie uns das „Saubärverfahren“ zeigt. Alles zusammen genommen einfach unglaublich!



Hans Kufner



Markt Schwaben



Man muss sich immer wieder wundern, auf welchen Abwegen sich unsere Gesellschaft bewegt. Wenn meine Kinder (8 und 12) mich nur „Saubär“ nennen, wäre es fast schon ein Kompliment. Der Wortschatz an Schimpfwörtern und Beleidigungen welche sie von der Schule mit nach Hause bringen, wächst täglich an. Dieses Urteil zeigt sehr deutlich, wie die Werte unserer Gesellschaft täglich immer weniger Wert werden. Ich wünsche den Eltern viel Erfolg und Glück mit der weiteren Erziehung Ihres Zöglings. Dem Richter würde ich empfehlen, sich das Lied „Schaffnerlos“ vom Wolfgang Ambros zu vertiefen. Der tapferen und mutigen Busfahrerin, welche Courage gezeigt hat, möchte ich ermuntern, weiter so zu handeln. An der Geldauflage beteilige ich mich mit 100 Euro.



Mario Toff



München



Diese Geldstrafe müsste nicht von der Busfahrerin, sondern von den Eltern des Buben bezahlt werden, weil sie ihn so schlecht erzogen haben. Dem Kind fehlte das gute Benehmen und auch der Respekt, den man anderen entgegenbringt. Unsere Eltern hätten der Busfahrerin Recht gegeben und uns noch bestraft, wenn wir uns zuhause beschwert hätten, mit Sicherheit wäre deswegen niemals eine Anzeige erstattet worden. Das Wort „Saubär“ halte ich auch für eine Feststellung und die war hier durchaus gerechtfertigt.



Monika Schürmann



Mittenwald



Ja, wo samma denn? Saubär ist in Bayern keine Beleidigung, die eine Strafe von 500 Euro wert ist. Saubär ist eine Feststellung an einer Person, die etwas verschmutzt hat oder selbst keine saubere Person ist. Kein Wunder, wenn die Jugend immer mehr verroht, da ihnen keine Grenzen für ihr Handeln gezeigt werden.



Josef Biberger



Feldkirchen



Ein elfjähriger Bub legt seine Füße mit verschmutzten Schuhen auf einen Sitz im Linienbus ab! Die Aufforderung durch die Busfahrerin, die Füße vom Sitz zu nehmen ignoriert er, da er mit seinem Handy beschäftigt ist! Dass man einen minderjährigen Bussitzebeschmutzer als Saubärn bezeichnet, entspricht dem bairischen Sprachgebrauch und ist der Tatsache mehr als geschuldet. Hieraus einen Beleidigungstatbestand zu konstruieren und eine Anzeige zu erstatten macht sehr nachdenklich, was das erzieherische Umfeld des Buben anbelangt und zeigt erschreckend die sozialen und gesellschaftlichen Irrungen mancher Zeitgenossen. Bei einem Elfjährigen sollte man doch erwarten dürfen, dass zumindest die allereinfachsten Benimmregeln verankert sind. Voraussetzung ist hierfür natürlich ein Mindestmaß an elterlicher Erziehungsbereitschaft. Aber wo nichts ist, kann auch nichts werden! Bleibt zu hoffen, dass der Saubär durch den richterlichen Ratschlag nicht traumatisiert worden ist, sonst müsste man den Richter ja auch noch belangen. Mein Gott, wo leben wir?



Peter Rehfeldt



Weyarn



Wie sich die Eltern gar nicht schämen, eine solche Anzeige zu machen. Dem „Rotzlöffel“ fehlt eindeutig eine gescheite Erziehung. Ob der wohl daheim auch seine verschmutzten Stiefel auf die Couch legen darf? Na da muss es ja dreckig sein. Ich würde den Sitzplatz professionell reinigen lassen und den Eltern die Rechnung schicken.



Renate Wagler



Maisach



Als ich zum Morgenkaffee den Artikel las, dachte ich plötzlich, ich erleide einen Herzinfarkt. Unfassbar, dass es solche Eltern und so einen Richter gibt. Man darf ja gar nichts mehr sagen. Da wird ja eine Generation heranerzogen, die sich alles erlauben kann. Unfassbar. Das schlägt ja dem Fass den Boden aus. Meine Empörung kann ich gar nicht in Worte fassen. Als wie wenn unsere Gesellschaft nicht schon egoistisch und rücksichtslos genug geworden ist.



Ronald Rossa



Sachsenkam



Da sind Eltern nicht in der Lage ihrem Sprössling die Grundlagen des Anstandes beizubringen und eine Busfahrerin, die beileibe keinen leichten Job hat, wenn sie Schüler chauffieren muss, versucht dies einem Elfjährigen beizubringen und dann zu einer Geldstrafe verurteilt wird, macht mich fassungslos. Es ist, wenn man es so lt. dem unsäglichen Richterspruch nennen darf, eine Formalbeleidigung gegenüber allen, die sich ordentlich verhalten und eine gute Erziehung haben. Die Eltern hätte man im Gegenteil zur Reinigung des von ihrem Sprössling verunreinigten Sitzes verurteilen müssen. Diese Gerichtsbarkeit kann und muss man nicht mehr verstehen. Und, dass solche Klagen überhaupt vor Gericht kommen–wir haben ja keine anderen Probleme.



Hannelore Berktold-Strehle



München



Geht’s eigentlich noch, dass ein 11-Jähriger die Anweisungen der Busfahrerin ignoriert und diese dann auch noch eine Geldstrafe zahlen muss. Wie hoch muss dann die Strafe sein, wenn dieser Jungen nicht einmal die Grundregeln von Anstand kennt.



Dieses Verhalten kann man nur als Saubär bezeichnen, nicht wissen, wie man sich benimmt, aber die Wahrheit nicht vertragen und dann auch noch klagen, und das Traurigste ist, dass jetzt die Busfahrerin zu einer Geldstrafe verurteilt wird, und der respektlose 11-jährige Junge dies beim nächsten mal wieder so machen wird, es passiert ja nichts. Ein Armutszeugnis für unsere Rechtssprechung.



Sepp Gschwendtner



Warngau



Ich hoffe nur, dass die Eltern dieses Schülers die Reinigungskosten übernehmen müssen, wenn sich ihr Sohn schon so flegelhaft benimmt und auf mehrere Aufforderungen seitens der Busfahrerin nicht reagiert – aber wahrscheinlich nicht. Die heutige Erziehung lässt teilweise leider sehr zu wünschen übrig und die Justiz gibt dem „Saubärn“ auch noch Recht. In meiner Kindheit hätte ich von meiner Mutter a gscheite Watschn eigfanga gleichzeitig mit der Aufforderung, mich zu entschuldigen.



Brigitte McFadden



Stockdorf



Ja, mit durchaus sehr gemischten Gefühlen liest man den Bericht zum Gerichtsverfahren gegen eine aufrichtige Busfahrerin, die einen 11-Jährigen, offenbar aber bereits in diesem Alter Unbelehrbaren, zurechtgewiesen hat. Trotz des in Ihrem Bericht nicht erwähnten, und von mir aus anderen Zeitungsquellen entnommenen Tatbestand, dass die Busfahrerin wohl auch einen leichten Stups an die Schulter des Buben getätigt hat, bleibt nur Kopfschütteln. Denn unabhängig von dem Auftreten des Jungen stellt sich vielmehr die Frage: Was steckt dahinter? Vermutlich dürfte der noch strafunmündige 11-Jährige nicht der Initiator sein, der eine Anzeige mit gerichtlichem Verfahren forciert hat. Zumindest auch ein Erziehungsberechtigter scheint hier jegliches Maß an Anstand und Respekt vermissen zu lassen. Anstatt den Sprössling - man könnte ja fast geneigt sein zu sagen, den wie ein Rotzlöffel auftretenden Jungen - zurecht zu weisen, eine persönliche Entschuldigung bei der Busfahrerin zu erwirken und die Kosten für die Reinigung des Sitzes zu übernehmen, wird gegen die Busfahrerin wegen einer wirklich lächerlichen und alltäglich wohl zigfach vorkommenden Vorgehensweise der Rechtsweg bemüht. Den Kompass zur Einordnung des maximal provozierenden Fehlverhaltens des Sohnes in den Kontext der Gesamtsituation scheinen die Eltern völlig verloren zu haben. Interessant wäre es zu erfahren, wie die Eltern reagieren würden, wenn das Söhnchen oder noch besser ein Freund dessen, trotz wiederholter Aufforderung, seine dreckigen Schuhe dennoch nicht von dem Rücksitz des eigenen Autos oder der eigenen Wohnzimmercouch nehmen würde, oder die Eltern auf einem entsprechend verdreckten Sitzplatz im Bus Platz nehmen müssten. Man kann nur spekulieren! Schade nur, dass offenbar der rechtliche Spielraum eine andere richterliche Entscheidung nicht möglich gemacht hat und der fatale Nachhall des Richterspruchs der sein dürfte, dass sich der Junge und seine Erziehungsberechtigten in ihren Verhalten auch noch bestärkt fühlen werden und die Busfahrerin verständlicherweise zukünftig weniger ordnungsbemüht handeln dürfte. Verkehrte Welt! Traurig, sehr traurig, wohin sich Teile der Gesellschaft bewegt haben!



Armin Lechner



Taufkirchen

Wieder ein Fall, der das Vertrauen in unsere Justiz und unsere moralische Einstellung auf die Probe stellt. Offenbar haben weder der Richter und schon gar nicht die Eltern eine Vorstellung über den beruflichen Alltag einer (Schul-)Busfahrerin. Eine „Einladung“ zur Busreinigung hätte insbesondere dem Saubär wesentlich mehr gebracht als die Anzeige der Busfahrerin. Darüber hinaus würde ich dem Buben wünschen, dass eine Institution wie das Jugendamt, den Eltern aufzeigt, wie sie ihrem Kind soziale Kompetenz vermitteln können.

Klaus Pusl

Schliersee

Unglaublich. Die Gerichte haben ja sonst nichts zu tun.

Das Busunternehmen sollte den Sitz professionell reinigen lassen und den Eltern des „Rotzlöffels“ in Rechnung stellen! Wäre schon interessant, wie sie reagieren würden, wenn die Freunde des Sohnes ihre dreckigen Schuhe auf die Polstermöbel legen würden. Ob sie das auch so locker sehen?

Michaela Hieber

Hörlkofen

Möglicherweise musste der Richter im Amtsbericht Altötting laut Rechtsvorschriften zu der Geldstrafe in Höhe von 500 Euro greifen. Das kann schon sein. Dann wäre es aber auch angebracht gewesen, der Busfahrerin zu sagen, was sie denn sonst hätte tun sollen, damit der Bub sich anständig benimmt. Das hätte der ganzen Sache eine menschliche Note gegeben. Die Jurisprudenz ist für die Menschen da, nicht umgekehrt.

Dr. Walter Gränzer

Attenkirchen

Stehen die Richter heute auf der Seite der Kinder? Kein Wunder, warum heute so großer Lehrermangel herrscht, wenn die Justiz so handelt. Nicht die Busfahrerin gehört bestraft, sondern der Schüler wegen Respektlosigkeit, Charakterlosigkeit, Niveaulosigkeit, Ungezogenheit.

Veronika Bartel

Seefeld-Hechendorf

Ein Saubär ist in Bayern die Vokabel für jemanden, der etwas schmutzig macht. Auf deutsch übersetzt ein Schmutzfink. Mit Schmutzfink hätte der Richter sicherlich kein Problem gehabt. „Drecksau“ wäre die nächste Steigerung und vielleicht auch angemessen gewesen? In Bayern kenne ich – und sicherlich auch Gerhard Polt noch viele weitere Steigerungen. Mit Saubär hat die Busfrau bewiesen, dass sie ein humanes Niveau hatte, was ich bei den Eltern und dem Richter leider vermisse.

Georg Paulus

Holzkirchen

Das schlägt dem Fass den Boden aus. Eine Busfahrerin muss 500 Euro bezahlen, weil sie einen Elfjährigen „Saubär“ genannt hat, der seine Füße inklusive verdreckter Schuhe auf die Sitze des Busses gestellt hat und diese trotz mehrmaliger Aufforderung nicht von den Sitzen nahm. Was würden diese Eltern sagen, wenn bei Ihnen zuhause Freunde ihrer Füße auf ihr Sofa legen würden. Oder schaut es da schon so verdreckt aus, dass es sie nicht stört. Der Richter gab dem Elfjährigen mit auf den Weg „er solle den Anweisungen der Busfahrer beachten“. Diesen Satz hätte er auch an einen Baum reden können, mit dem gleichen Ergebnis. Heutzutage haben leider viele Eltern keine Zeit mehr für Erziehung. Diese sollen doch Lehrkräfte, Trainer in Sportvereinen und geschenkte Handys übernehmen. Ich hoffe, dass das Busunternehmen den Betrag für Reinigung und desinfizieren der verdreckten Sitze den Eltern in Rechnung stellt?

Werner Czober

Höhenkirchen

Viele Leser verurteilen die hohe Geldstrafe von 500 Euro, zu der die Busfahrerin verurteilt wurde, die einen Schüler mit „Saubär“ bezeichnet hatte, nachdem er trotz Aufforderung demonstrativ seine Füße mit schmutzigen Schuhen auf den Sitz gelegt hatte. Man erfährt leider nicht, was mit dem hoffnungsvollen Sprössling passierte. Ich sehe folgende Maßnahmen: Übernahme der Kosten der Sitzreinigung, Verweis vonseiten der Schulleitung, zeitlich begrenzter Ausschluss von der Beförderung mit dem Bus. Vielleicht würden die superklugen Eltern, die hier Anzeige erstattet haben, dann merken, dass sie ein Eigentor geschossen haben. Abgesehen davon, dass die mitfahrenden Schüler die Geschichte schnell verbreiten würden, haben sie nicht bedacht, dass sie ihrem Sohn keine Gefallen tun, wenn sie sein Verhalten derart tolerieren und wegen eines harmlosen Schimpfwortes eine brave Frau finanziell schädigen. Unsere offene Gesellschaft macht einen Riesenfehler, wenn sie permanent ausschließlich auf die „Rechte“ von Kindern hinweist. In unserem Lehrerzimmer hing ein Plakat: „Kinder haben Rechte!“ - Ich habe darunter geschrieben: „und Pflichten!“

Otto Kellermann

Lehrer i. R., Moosinning