Nachvollziehbare und gerechte Immobilienertragssteuer

Häuser vererben wird teurer; Titelseite 19./20. November, Diskussion ums Erben; Leserforum 22. November

Der Aufschrei der Immobilieneigentümer ist verständlich, berücksichtigt jedoch nicht die Ursachen der zu erwartenden Steuererhöhungen. Die gewaltige Wertsteigerung im Immobilienbereich ist nicht auf besonderen Arbeits-oder Kapitalaufwand der Eigentümer zurückzuführen. Vielmehr waren es die Zinspolitik und die damit verbundene Nachfrage nach Grundstücken und Wohnungen. Damit kam es zu Preissteigerungen, die es dem Durchschnittsbürger nahezu unmöglich macht, Wohneigentum zu erwerben. Ein weiterer Grund für Preissteigerungen sind Infrastrukturmaßnahmen, die von den Steuerzahlern finanziert werden, jedoch den Immobilieneigentümern unmittelbar zu Gute kommen. Gemäß Art. 161 II der Bayerischen Verfassung sind die entsprechenden Wertsteigerungen für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. Eine angemessene Erhöhung der Erbschaftssteuerfreibeträge wäre zu begrüßen, wenn gleichzeitig die Spekulationsfrist abgeschafft würde, und damit die entsprechenden Gewinne der Allgemeinheit zukommen würden. Gleichzeitig höhere Freibeträge im Bereich der Erbschafts-und Schenkungssteuer zu fordern, aber im Veräußerungsfall immense Gewinne einstreichen zu wollen ist unredlich. Ein Blick über die Grenzen wäre hilfreich. Österreich hat die Spekulationsfrist gegen erheblichen Widerstand der Nutznießer abgeschafft und die bestens nachvollziehbare und gerechte Immobilienertragssteuer eingeführt.

Johann Stark

Rechtsanwalt, Geretsried

Ich denke, durch diese Erbschaftssteuerreform soll mal wieder - wie leider immer und immer wieder festgestellt werden kann - der gigantischen Umverteilung von unten nach oben Vorschub geleistet werden. Der fleissige Mittelstand, der sparsam gelebt hat, seine Schulden für das Haus oder die Wohnung unter Konsumverzicht abbezahlt hat, dessen Erben sollen nun bestraft werden. Es gibt sicherlich viele, die sich ein eigenes Haus oder Wohnung nicht leisten konnten. Es gibt aber auch viele, die es sich durch den selbstgewählten Lebensstil trotz genauso zur Verfügung stehenden Einkommens nicht leisten wollten. Nun sollen mal wieder die renditeorientierten Großunternehmen durch diese Erbschaftssteuerreform begünstigt werden Und die Mehrausgaben für all diejenigen, die in Deutschland nicht arbeiten wollen oder dürfen, durch die erhöhte Erbschaftssteuer der kleinen Wohnungs- oder Hausbesitzer finanziert werden. Die Erben aller kleinen Wohungs- oder Hausbesitzer müssen natürlich bestraft werden dafür, daß sich die Erblasser selbst Wohneigentum geschaffen haben, der bereits mehrmals besteuert wurde, und nicht auf den Mietmarkt gedrängt haben. Möglichst hohe Rendite und Bestrafung der kleinen „Kapitalisten“ scheint im Moment die Devise zu sein. An die großen traut sich ja keiner der Politiker ran, weil sie durch die immer wieder feststellbare Lobbyarbeit selbst darin verstrickt sind. Und an eine Steuerreform zu Lasten der keine Steuern zahlenden Großkonzerne sowieso nicht. Wundert sich noch jemand, daß die etablierten „Volksparteien“ immer mehr an Zuspruch verlieren?

Jakob Seemüller

Weichs

Es ist schon erstaunlich, wie unverfroren der Staat die Bürger belastet, um nicht zu sagen bestraft, die ihr Leben lang hart arbeiten, um sich ein Haus oder eine Wohnung zu finanzieren und sich im Alter abzusichern und ihre Nachkommen an dem redlich Erarbeiteten teilhaben zu lassen. Schließlich sind das auch diejenigen Personen, die durch ihre steuerpflichtige Arbeit unseren Sozialstaat erst ermöglichen. Karl Haschke von der SPD geht nun her und stilisiert in seinem Leserbrief die Hausbesitzer pauschal zu Immobilienmillionären hoch. Der Politik im Allgemeinen und der SPD im Besonderen täte es gut, dem Fleiß und der Eigenverantwortung der Bürger etwas mehr Respekt zu zollen. Früher wurde von linker Seite oft von Raubtier-Kapitalismus gesprochen, als arbeitender Bürger muss man nun wohl von Raubtier-Sozialismus sprechen. Das Geld wird den Fleißigen abgenommen und nach Gut-(oder vielmehr Schlecht-)Dünken umverteilt. Wenn die SPD-Politiker über Anstand verfügten, würden Sie ihren eigenen Klientelismus bereinigen. Dies gilt natürlich auch für sämtliche andere Parteien. Hier bräuchte es dringend Gesetze, die verbieten, dass Politiker ihren Angehörigen zu gut dotierten Stellen verhelfen (selbstverständlich auf Steuerzahlerkosten) oder großzügig NGOs finanzieren, in denen dann wiederum Verwandte von Politikern gut bezahlte Posten besetzen.

Marlene Rottenkolber-Kromka

Freising Herr Haschke hat schon recht. Jeder sollte sich angemessen an der Finazierung des Gemeinwohls beteiligen. Wir haben 1974 unser EFH mit sehr viel Eigenleistung errichtet. Der Bodenwert lag damals bei DM 200. Heute ist er bei uns im Dorf bei € 1500. Bei 500 m2 ist das eine Steigerung von ca. € 700 000. Die Nutzung ist immer gleich geblieben. Ein Hausgarten mit kleinem Gemüsegarten. Wenn unsere Tochter das 50 - 60 Jahre alte Haus mal erbt, muss sie es renovieren (neue Heizung, Isolierung, neuer Bad etc.) Dazu kommt die Erbschaftssteuer von mindestens € 90 000 nach der neuen Rechnung. Ein steuerfreie Erwerb ist nicht möglich, da man mit gut 50 Jahren, wenn die Kinder aus dem Haus, sind nicht in ein EFH zieht. Die Enkel könnten die Bedingungen erfüllen und das Haus für die junge Familie auch gut gebrauchen. Für die gibt es aber keinen steuerfreien Erwerb und die Freibeträge sind nur die Hälfte. Wenn man sich vor 20 Jahren eine ETW zum Vermieten gekauft hat und Zinsen und Afa von der Steuer abgesetzt hat, kann man die Wohnung mit 100 % Gewinn steuerfrei verkaufen. Ich sehe da schon einen Weg wie die Politik dafür sorgen könnte dass jeder sich angemessen an der Finanzierung des Gemeinwohls beteiligt.

Rosa Schimpf

Neufarn