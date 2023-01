Die Ukraine hat das Recht, sich zur verteidigen

Teilen

Kampfpanzer für die Ukraine; Angst vor Ausweitung des Ukraine-Krieges; Leserforum 17. und 18. Januar

Geehrter Herr Dr. Doster, Sie übersehen in Ihren Ausführungen immer eine Tatsache: Putin alleine hat diesen Krieg begonnen und das bereits im Jahr 2014. Sein Ziel ist die Wiederherstellung der alten Sowjetunion unter seiner Führung wie einstmals Stalin. Dieses aus einschlägigen Medien bekannte Narrativ, dass Amerika davon profitiert und es jederzeit den Krieg beenden könnte (den es gar nicht führt), entspringt der russischen Propaganda und dessen Verbreitung dient auch nur deren Interessen. Da in Ihren Ausführungen nicht konkret erklärt wird, wie wir denn diesen Krieg beenden sollen, vermute ich, dass Sie Friedensgespräche mit Putin vorschlagen. Das mag sehr ehrenwert klingen, ist im besten Fall aber naiv. Ich möchte Ihnen dazu die Lektüre des Autors John Sweeny „Der Killer im Kreml“ nahe legen. Wer heute noch glaubt, mit einem empathielosen, eiskalten Massenmörder (auch seines eigenen Volkes) verbindliche Gespräche führen zu können, hat überhaupt nichts verstanden.

Gabor Gruber

Maisach

Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und der Frage, ob die westlichen Demokratien, den Angegriffenen auch militärisch unterstützen sollten und wenn ja, in welchem Umfang liest und hört man immer wieder von den Gegnern einer solchen Unterstützung, dass dieser Krieg nicht unser Krieg sei und dass Waffenlieferungen nur das Leid der ukrainischen Bevölkerung verlängern und keinen Sinn machen würden, da der Krieg ohnehin für die Ukraine nicht zu gewinnen wäre. Als Folgerung daraus wird in den meisten Fällen abgeleitet, die Lieferungen sofort einzustellen, zuweilen auch mit dem Zusatz, sofort in Verhandlungen einzutreten. Ich bin immer wieder überrascht, mit welcher Selbstverständlichkeit diese Meinung vertreten wird, offensichtlich ohne die zukünftigen Konsequenzen eines solchen Verhaltens ernsthaft zu durchdringen. Abgesehen davon, dass Verhandlungen nur dann Sinn machen, wenn beide Seiten ernsthaft dazu bereit wären, was von Anbeginn insbesondere von der russischen Seite nicht gegeben war, stellt sich die Frage, was wäre, wenn alle Demokratien keine Unterstützung gäben und sich lediglich als staunende Beobachter großer Ereignisse betätigen würden. Letztlich wäre dann auf Dauer die tapfer und erfolgreich kämpfende Ukraine, übrigens durchaus als demokratisch geführter Staat zu bezeichnen, nicht in der Lage, dem Ansturm Russlands, übrigens durchaus als auf dem Weg zur Diktatur zu bezeichnen, zu widerstehen und als Konsequenz würden die Russen irgendwann an der polnischen Grenze unmittelbar an der Außengrenze der Nato stehen.

Abgesehen von dem dann einsetzenden unendlichen Leid der gesamten ukrainischen Bevölkerung, die dem folgenden russischen Terrorregime absolut schutzlos ausgeliefert wäre, würde auch daraus resultierend eine neue gigantische Fluchtbewegung in die EU und dann auch vermehrt nach Deutschland beginnen. Wer dann aber glaubt, dass damit der Hunger eines brutalen, extrem nationalistischen Systems gestillt wäre und alle wieder zur Tagesordnung übergehen könnten, vergisst dabei völlig, dass die Legitimität des russischen Regimes nach diesem Erfolg ausschließlich nur noch auf Expansion fußt, da Putin weder wirtschaftlich noch sozial seiner Bevölkerung nennenswertes zu bieten hatte und zukünftig zu bieten hat.

Aber gleichzeitig hätte sich die strategische Situation für Europa und natürlich auch für Deutschland extrem zum Negativen verändert, da die russischen Streitkräfte dann auf ganzer Breite von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer direkt an die Nato herangerückt wären, nur eben 700 bis 2000 Kilometer näher, als wenn die Ukraine als Pufferstaat weiterhin bestehen würde. Dass dies als Folge eine sofortige deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben aller Nato-Staaten, einschließlich Deutschland, und ein sofort einsetzendes Wettrüsten hätte mit allen Konsequenzen auch im wirtschaftlichen Bereich, braucht sicherlich nicht mehr besonders erwähnt zu werden.

All die aufgezeigten Konsequenzen (Terror, Flucht, Wettrüsten) können nicht im legitimen deutschen Interesse liegen, egal, von welcher politischen Ausrichtung man es auch immer betrachtet. Es ist daher fatal zu glauben, dass dieser Krieg nicht unser Krieg sei. Alles, was in Europa geschieht, hat unmittelbar oder mittelbar auf die Nation, die im Zentrum dieses Kontinentes liegt, erhebliche soziale, politische, wirtschaftliche und militärische Auswirkungen. Daher ist eine militärische Unterstützung der Ukraine mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln die deutlich bessere Variante, zur Wahrung deutscher Interessen und um zukünftigen Gespräche zwischen den Kontrahenten auch den echten Charakter von Verhandlungen zu geben und nicht auf ein Diktatfrieden des Stärkeren hinauslaufen zu lassen.

Ulrich Dittmann

Altdorf

Sie schreiben, dass der Krieg (von der Ukraine) nicht zu gewinnen ist und die Militärs das wüssten. Das Gegenteil ist der Fall. Schon vor Monaten wurde von führenden Militär-Angehörigen bestätigt, dass Russland den Krieg nicht gewinnen kann. Ist das so schwer zu verstehen, dass, wenn die Ukraine fällt, weiteren europäischen Staaten das gleiche Schicksal droht? Oder glauben Sie im Ernst, dass Putin im Falle eines Feldzuges gegen Westeuropa einen Bogen um Deutschland machen wird, nur weil wir den Leopard-Kampfpanzer nicht geliefert haben? Putin wird den Krieg solange nicht beenden, solange noch eine winzige Aussicht auf Erfolg besteht.

Darum muss die Ukraine den Krieg beenden, indem sie die russischen Truppen aus ihrem Land vertreibt. Und das gelingt nur mit entsprechenden Waffen. Nebenbei: Ich schäme mich für unseren Oberzauderer Scholz, der das Ansehen Deutschlands immer mehr in den Schmutz zieht.

Markus Kammermeier

Odelzhausen

Leser Werner Klein hat mit jeder Zeile recht. Lieferung von Panzern in die Ukraine als peinlich zu benennen, empfinde ich als unerträglich. Ein durchgeknallter verlogener Aggressor versucht, ein komplettes Land und dessen Bevölkerung zu vernichten. Er will 300.000 weitere Soldaten einsetzen, um die Ukraine zu überrollen. Und da soll der Westen tatenlos zuschauen? Haben die Ukrainer nicht das Recht, um Hilfe, auch militärische, zu bitten? Und der Westen nicht die Pflicht, mit allen Möglichkeiten zu helfen? Selbstverständlich. Es ist nicht die Ukraine, die den Krieg beenden kann in der jetzigen Situation, ohne ALLES zu verlieren, sondern der kleine verrückte Putin, und der will ja offensichtlich nicht. Und der Westen muss helfen, ohne Wenn und Aber. Und selbstverständlich muss Russland nach dem Krieg für die Schäden aufkommen, selbst wenn es damit Pleite geht.

Jutta Schweickert

Germering