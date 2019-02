Flüchtling abgeschoben: Unchristliches Verhalten

Leserbrief

Unmenschlich!;Leserforum 16./17. Februar

Bittere Erfahrungen eines ehrenamtlichen Asylbetreuers mit der Abschiebepraxis: Ich erwartete heute meinen Asylbewerber zum Deutschunterricht. Stattdessen bekam ich von ihm einen Anruf aus Griechenland, dass die Polizei ihn gestern Abend abgeholt, nach München zum Flughafen gebracht und ihn dann nach Griechenland abgeschoben hätte. Ich war schockiert. Er durfte mich gestern nicht einmal kontaktieren. Seit drei Jahren lebte er in Deutschland, hat viel gearbeitet und zu seinem Aufenthalt beigetragen. Gegenwärtig hatte er eine Anstellung bei der Zugspitzbahn. Er war auf dem besten Wege, in unserer Gesellschaft integriert zu werden. Griechenland, eine ohnehin gebeutelte Nation, in der viele Asylbewerber, wie meiner (besitzt dort einen anerkannten Flüchtlingsstatus), auf der Straße landen, hat große Aufnahmeprobleme. Auf den griechischen Inseln befinden sich viele Flüchtlinge, die ans Festland wollen, um in der EU aufgenommen zu werden. Einige von denen werden wahrscheinlich in Deutschland landen. Statt die abschiebefähigen mit den neu aufzunehmenden Flüchtlingen zu verrechnen – wir sprechen hier von schon gut integrierten, nicht kriminellen Asylbewerbern – soll wohl aus statistischen Gründen die Anzahl der Abgeschobenen erhöht werden. Ich halte das für ein unchristliches Verhalten, das sinnvolle Integrationsarbeit eliminiert. Wir, die ehrenamtlichen Helfer, haben dazu entschieden beigetragen, die Fehler der Regierung durch ihr Engagement nicht ausufern zu lassen.

Statt sie bei der Beurteilung von Asylberechtigung mit einzubeziehen, wird über ihre Köpfe hinweg entschieden, was mich dazu veranlasst, meine ehrenamtliche Tätigkeit in diesem Bereich aufzugeben. Ich bedauere das amtliche Verhalten sehr.

Werner Caspers

Garmisch-Partenkirchen