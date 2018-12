Leserbrief

Extrem zynisch;Leserforum 18. Dezember

Glückliche Frau Spannagl, Sie können so etwas vertreten, weil Ihre Eltern keine Abtreibungsgegner waren. Wenn meine Oma in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, ihre vier Kinder abgetrieben hätte, würden heute drei Generationen mit 15 Bürgern fehlen. Wie viele Generationen und Bürger fehlen Deutschland, seitdem die Abtreibung eingeführt wurde? Die Abtreibungsbefürworter sind an der Zukunft Deutschlands nicht interessiert. Die Natur (Gott) hat es so bestimmt, dass nur Mütter diese Aufgabe übernehmen können. Das war die beste Idee. Frauen kommen immer als Mütter auf die Welt. Damit müssen Sie leben. Die Folge einer ungewollten Schwangerschaft ist wie, wenn Sie in eine Kurve mit 200 Sachen fahren. Sie nehmen Ihren Tod und den Ihrer Insassen in Kauf.

Paolo Slongo

Kirchheim