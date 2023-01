Ahnung muss er oder sie haben

Volker Bialas: Fähige Regierungschefin; Leserforum 26. Januar

Weder das Alter noch das Geschlecht sollte darüber entscheiden, ob jemand für das Amt des Ministerpräsidenten geeignet ist, sondern ausschließlich die Kompetenzen der jeweiligen Person. Sollten die Grünen nun darauf drängen, dass Artikel 44 der Bayerischen Verfassung geändert wird und Bewerber unter 40 Jahren zugelassen werden, muss der entsprechende Beschluss des Landtags dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden. Insofern handelt es sich hierbei um kein sehr rasches Verfahren. Was nun die Fähigkeiten von Frau Schulze anbelangen, teile ich die Einschätzung von Herrn Bialas in keiner Weise. Bei Frau Schulze erinnere ich mich kaum an differenzierte Darlegungen zu wichtigen Themen. Sie bedient sich eher pauschaler Aussagen, die bei ihrer Klientel anzukommen scheinen. Als sie sich vor einiger Zeit zu einem Thema auf das Grundgesetz berief, hatte ich den Eindruck, dass sie weder den Zweck unseres Grundgesetzes kennt, noch die einzelnen Artikel interpretieren kann. Hier würde ich jemandem, der davon Ahnung hat, in jedem Fall den Vorzug geben, egal ob Frau oder Mann, jung oder alt.

Marlene Rottenkolber-Kromka

Freising

Herr Bialas schreibt in seinem Leserbrief, dass Frau K. Schulze eine fähige Politikerin wäre. Dem muss ich aufs Schärfste widersprechen. Gnade uns Gott, wenn die Grünen an die Macht kämen. Sieht denn dieser Leser nicht, dass die Grünen unsere Heimat, unsere Traditionen, Bräuche und Sitten verramschen wollen? Die Grünen nehmen doch jetzt schon Einfluss auf das Leben von uns allen. Leider ist dieser Leser auf diese Blufferpartei reingefallen, wie leider so viele andere auch.

Manfred Wimmer

München