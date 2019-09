Leserbrief

Kernkraft fürs Klima;Leserforum 28. August

Wenn auch die Abschaltung deutscher AKWs durch die plötzliche Meinungsänderung der Kanzlerin Merkel, nach der Katastrophe von Fukushima, politisch erledigt scheint und die letzten AKWs, mit beispielhaft vorbildlicher Sicherheitstechnik, 2022 vom Netz gehen, bleibt die Frage nach dem Sinn dieser Politik unbeantwortet. Abgesehen von der Notwendigkeit, CO2-Schleudern wie die alten Braunkohlenkraftwerke weiter im Betrieb zu halten, um den Strombedarf des Industriestaats Deutschland zu decken, kann der Ökostrom, auf den die Politik so stolz ist, nicht wirklich zuverlässig benötigte Strommengen zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stellen. Mangels Speichermöglichkeiten muss zu viel erzeugter Ökostrom an europäische Nachbarn kostenpflichtig entsorgt -, zu wenig Ökostrom aus in Reserve gehaltenen konventionellen Kraftwerken bezogen oder durch Importe zu hohen Kosten gedeckt werden. Dabei scheint es niemanden zu interessieren, ob dieser Strom aus AKWs mit zweifelhafter Sicherheitstechnik wie dem tschechischen Temelin oder dem belgischen Tihange stammt und sich die Kosten dieser Politik durch die höchsten Stromkosten der Welt manifestieren. Eigentlich sollte es den politischen Entscheidungsträgern in Deutschland aufgefallen sein, dass weltweit kein anderes Land, nicht einmal, trotz Fukushima, Japan, dem deutschen Beispiel eines Ausstiegs aus der Kernenergie gefolgt ist. Selbst Länder, die jahrzehntelang hinsichtlich des Einsatzes von Kernenergie abstinent waren, wie Schweden, planen jetzt den Bau von AKWs. Prof. Dr. Lappe kann man nur zustimmen, wenn er vorschlägt, die grundsätzliche Verteuflung der Kernenergie auch in Deutschland zu beenden. Der Bau von AKWs nach dem neusten Stand der Technik macht eine praktisch emissionsfreie Energieerzeugung möglich wobei die Entsorgung von radioaktiven Materialien wie der verbrauchten Brennstäbe, lösbar ist. Damit ließe sich die Abschaltung der hauptsächlichen CO2-Erzeuger wie der Braunkohle, Steinkohle und Erdgaswerke weltweit durchführen und wesentlich zur langfristigen Bekämpfung der Erderwärmung beitragen.

Peter Hütz

Krailling