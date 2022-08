Anders heizen

Peter Schneider: Weniger Gas; Leserforum 10. August

Gegenfrage: Warum haben Sie nicht schon früher die Heizungsart gewechselt? Haben Sie einen Elektroboiler für die Warmwasserversorgung? Ich habe, wie viele andere schon vor Jahren eine Pelletheizung (teuer) eingebaut und schalte die im Sommer ab, weil ich einen Wasserboiler ganzjährig laufen lasse (wenig Stromverbrauch),dazu heize ich nur auf 55 Grad. Wie viel Gas würde gespart werden,, wenn generell das Gas im Sommer abgestellt würde? Ich soll also für Sie auch noch die Umlage zahlen, obwohl die Pellets sich um das 2,5-fache verteuert haben und ich bestraft werde für mein vorausschauendes Umwelthandeln? Wohngeld bekommt man auch nicht, weil man zu sparsam ist. Der Verursacher für die Energiepreise ist zwar der Brutalo im Kreml, aber zu seiner Freude, haben die Wortwahl und Entscheidungen unserer Politgurus und Experten Energie so teuer gemacht. Wer hat den vor drei Monaten lauthals verkündet, dass wir sofort und für immer auf Lieferung aus Russland verzichten, oder das es kein Problem gibt, weil wir ja auf Windkraft und Flüssiggas (in ein paar Jahren) setzen und es genügt laut Experten etwas kühlere Zimmertemperatur zu haben? Warum sind die Gratis-Online-Retouren und Werbung nachts, Tageslicht beim Auto usw. nicht verboten?

Rudi Lex junior

Heilbrunn