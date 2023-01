Angst vor Ausweitung des Ukraine-Krieges

Kampfpanzer für die Ukraine; Leserforum 17. Januar

Jeden Tag sehen wir medial die schrecklichen Bilder aus der Ukraine. Das ist unmenschlich! Wir hören täglich von allen Politikern weltweit die möglichen militärischen Maßnahmen gegen diese Verbrecher. Inzwischen sind wir schon alle Militär- bzw. Waffenexperten Aber niemand sprich von den entstandenen materiellen Schäden. Wiedergutmachung. Es muss ja alles wieder aufgebaut und instandgesetzt werden. Und wer bezahlt dies? Es muss zu 100 Prozent das russische Volk bezahlen. Dies muss so schnell wie möglich weltweit medial kommuniziert werden. Mit konkreten Zahlen. Zum Beispiel in der UN Generalversammlung und in Brüssel usw. Als Beispiel dienen die Auflagen, die der deutschen Bevölkerung auferlegt wurden nach dem 1. bzw. 2. Weltkrieg Man nannte dies damals Reparaturkosten. Dies muss der russischen Bevölkerung unmissverständlich vor Augen geführt werden. Da sind die jetzigen Kriegsverbrecher schon längst tot und die Kinder und Kindeskinder in Russland werden für diese Kriegsverbrechen noch bezahlen. Übrigens bitte die Kriegsverbrechen in Syrien nicht vergessen; siehe Aleppo.

Wolfgang Drexler

Gauting

Die Stimmen für pro Panzer- Lieferungen an die Ukraine, sind peinlich und gefährlich zu gleich. Der Schreiber Herr Schlink träumt von einem ukrainischen Sieg, den es sicher nicht geben wird, Frau Kelley und Herr Scheibes Ausführungen scheinen ebenfalls nicht von fundiertem Wissen begleitet, um was es eigentlich geht. Wer einen Flächenbrand auf der ganzen Welt auslösen möchte, soll ruhig weiter nach Waffen schreien, das Ergebnis kann und wird aber nicht gefallen. Der Leserbrief des Dr. Wolfgang Doster, ist ein Paradebeispiel, wie Wissen und Ahnung auch aussehen könnte, seine Aussage würde ich sofort unterschreiben, beruht diese doch auf 100 % nachvollziehbarer Realität.

Ewald Kielhauser

Peißenberg

Zwei Atommächte kämpfen um ein konventionell bewaffnetes Land. Umso erschreckender ist es, dass wir den Konflikt weiter eskalieren. Wenn wir so weitermachen heißt es bald wirklich wieder, deutsche Panzer an die Ostfront! Wenn die Vorkriegsgrenze weder durch Waffen noch durch Verhandlung erreicht werden kann, sollte das Selbstbestimmungsrecht der Völker angewandt werden (vergleiche Kosovo) – international überwacht versteht sich. Ziel: Die Bestätigung der Freiheit der Ukraine und Festlegung einer neuen internationalen Struktur, in der Russland als Teil von Europa einen Platz findet und eben nicht vernichtet wird. Russland hat den Krieg begonnen und die Nato hat viele Fehler gemacht. Es ist Zeit seine Schuld gegenseitig einzugestehen und einer muss den ersten Schritt machen.

Markus Pfeffer

Pliening

Das peinliche Zaudern des Kanzlers bei effizienter Waffenhilfe für die überfallene Ukraine ist auch eine Folge der Zerrissenheit der SPD. Bei der Panzerlieferung gibt es keine roten Linien. Ausschließlich Russland hat alle roten Linien mit seinem Angriffskrieg überschritten. Die Ukraine ist nicht in der Lage, bei nur halber Waffenhilfe die von Russland annektierten Gebiete zurückzugewinnen. Vom Völkerrecht ist die volle Waffenhilfe zur Selbstverteidigung klar legitimiert. Die Ukraine würde ohne volle Hilfe ausbluten und existenziell zerstört. Das ist Putins erklärtes Kriegsziel, über das er nicht verhandeln will. Der Verlust an Menschenleben und Infrastruktur steigt von Tag zu Tag. Nur die sofortige, maximale Hilfe auf allen Ebenen kann den Aggressor zurückdrängen und zum ernsthaften Verhandeln bewegen. Die Ampel- Regierung hat weder eine klare Haltung, noch eine vorausschauende Strategie. Dies zeigt sich auch an einer mangelhaften Aufklärung der deutschen Bevölkerung mit faktenbasierten Argumenten in vielen Medien. Die russische Propagandamaschine bewirkt ein Übriges. Der wahrheitsverdrehenden Troll-Armee ist leider auch Herr Dr. Wolfgang Doster aufgesessen, da er in seinem Leserbrief ganz ähnlich argumentiert. Russlands Staatlichkeit wird vom Verteidigungsbündnis Nato ja nicht angegriffen. Russland hat den souveränen Staat Ukraine völkerrechtswidrig angegriffen, bereits Teilgebiete annektiert und versucht, das Nachbarland Belarus im Rahmen der aktuellen Manöver durch gezielte Provokationen ebenfalls in den Angriffskrieg hineinzuziehen. Das wäre ein gefährlicher Brandbeschleuniger.

Werner Klein

Unterschleißheim

Am 7. Februar 2022 erklärte Außenministerin Baerbock in Kiew vollmundig, dass im Falle von Sanktionen gegen Russland „Wir als Deutschland bereit sind, selber dafür einen hohen wirtschaftlichen Preis zu bezahlen.“

Heute, 343 Tage, Tausende Tote, Millionen Flüchtlinge und Milliarden verpulverte Euro später, treiben die Folgen dieser Sanktionen Deutschland im ICE-Tempo in den Dreifach-Wumms einer Energie-, Wirtschafts- und Sozialkrise historischen Ausmaßes. Und die Politelite? Gelb, Grün, Rot und Schwarz pilgert um die Wette nach Kiew zum Fotoshooting vor Ruinen, um nach der Rückkehr mehr Waffenlieferungen einzufordern. Wo bleibt das Engagement für den Stopp des sinnlosen Sterbens? Das Ukraine-Drehbuch wird doch nicht in Kiew oder Berlin, sondern in Moskau und Washington geschrieben! Und dort fehlt ein Modus, der es Putin und Biden ermöglicht, den Krieg ohne Gesichtsverlust zu beenden. Weil keiner der beiden sich eine außenpolitische Niederlage erlauben kann. Ja, auch Biden nicht: Die amerikanische Gesellschaft ist gespalten wie nie zuvor, Biden hat sich in Afghanistan eine blutige Nase à la Vietnam geholt und im November die Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Das Ende ist absehbar: Putin wird einen schmalen Streifen der russischsprachigen Ost-Ukraine und die Krim behalten, Biden seine Atomraketen an der neuen ukrainisch-russischen Grenze aufstellen und die ausgeblutete, finanziell ausgepresste Ukraine die nächsten 50 Jahre lang ihre USA-Schulden abstottern. Ein Weiter-so-wie-bisher wäre Armageddon pur: USA lässt nato-gestützt die Ukraine bis zum letzten Mann gegen Russland kämpfen!

Edgar Kubetschka

Erding

Herr Dr. Doster könnte auch einmal versuchen aus der Geschichte zu lernen und nicht einfach die historischen Fakten zu verdrehen. Hätten sich vor allem die Sowjetunion, aber auch die USA und Großbritannien unter dem Einsatz unermesslicher Opfer nicht gegen Deutschland und Japan gestemmt, dann würden wir heute in einer faschistisch und rassistisch dominierten Welt leben und jüdisches Leben wäre vollkommen ausgelöscht. Heute befindet sich die Ukraine in derselben Situation wie damals die Sowjetunion und braucht unsere Hilfe im Kampf gegen Putin, der ja auch im eigenen Land jede Opposition mit härtesten Strafen oder gar mit Mordkommandos unterdrückt. Militärische Unterstützung erhält Putin für seine imperialistische Aggressionspolitik durch Drohnen- und Munitionslieferungen vom Iran und von Nordkorea, politische Rückendeckung unter anderem von AfD, Linker, Orbán und Trump-Anhängern. In dieser Gesellschaft würde ich mich an Dr. Dosters Stelle nicht besonders wohlfühlen.

Bernhard Irlinger

Raisting