Aspekte der Migration

Silvesterkrawalle in Berlin; Leserforum 9. Januar

Seit Tagen beherrscht dieses Thema die Berichterstattung zum Teil mit abenteuerlichen Behauptungen. Herr Friedrich Merz, der von 27 Migranten aus Afghanistan und 21 aus Syrien von „Jugendlichen aus dem arabischen Raum, die nicht bereit sind, sich hier in Deutschland an die Regeln zu halten“ spricht. Hat sich die Weltkarte so verändert, dass Herr Merz nicht weiß, wo Arabien ist. Kann er zwischen Clankriminalität und Krawall nicht unterscheiden? Was ist aus den vielen Sexualverbrechern von Köln geworden? Hat sich seither die Statistik verändert? Wir haben unbegleitete minderjährige Jugendliche 2015 aufgenommen, einem Teil konnte auf Schulen und in Kursen gute Voraussetzungen für eine Integration gegeben werden. Alle haben gekämpft, um eine Lebensbasis zu schaffen. Vielen wurde die Ausbildungsgenehmigungen trotz Erfüllung aller Voraussetzungen willkürlich verweigert. Heute sind die, die es geschafft haben, zum Ärger ihrer Ausbildungsbetriebe, oft Facharbeiter ohne Arbeitsgenehmigung. In ständiger Angst abgeschoben zu werden. Nicht der Wille zur Integration der Migranten fehlt, es ist der Wille der Politik,der Ämter und Gesetze, der dies verhindert.

Edith Thorma

Wolfersdorf

Es ist ein gutes und beruhigendes Gefühl, in einem Land wie Bayern zu leben, wo noch Recht und Ordnung an erster Stelle steht, wo Polizei-, Feuerwehr- und Rettungskräfte noch mit den nötigen Respekt und Achtung von der Bevölkerung bei ihren Aufgaben wahrgenommen werden. Diese für das Gemeinwohl zuständigen Kräfte können sich der bestmöglichen Unterstützung und Rückendeckung durch unseren Ministerpräsidenten Markus Söder und seiner Regierungsmannschaft sicher sein. Bayern ist deshalb auch das sicherste Land in Deutschland. Die Fernsehbilder von der Silvesterfeier in Berlin erschütterten den friedlichen Teil Deutschland und Ganzeuropa, in den Problemviertel Berlins treiben schon seit Jahre höchstkriminelle arabischstämmige Clans und kriminelle migrantische Banden gewalttätiges kriminelles Unwesen. Sie begehen ungehindert Straftaten ohne strafrechtliche Folgen befürchten zu müssen. Hauptgrund dafür, die Berliner Polizei ist seit Jahren total unterfinanziert, vor allem sträflich unterbesetzt, mangelhaft ausgerüstet, es fehlt ihr an jeglicher politischer Unterstützung und Rückendeckung. Von verantwortlichen Mandatsträgern müssen sie Misstrauen und Missachtung über sich ergehen lassen. Rot-rot-grüner Senat und Bürgermeisterin Franziska Giffey sahen bis vor einigen Tagen bei sich keinerlei Grund dafür, um dagegen einzuschreiten. Berlin kann mit seiner vernachlässigter Sicherheitspolitik seine Bürger nicht schützen, hat sich zu einer Chaosstadt entwickelt und ist an Silvester zum Spielzentrum von geplanter kriegerischer Gewalt geworden. Hauptziel dieser Gewaltorgien waren Polizei-Feuerwehr- und Rettungskräfte. Unfähigkeit, mangelnder Weitblick und misslungene Migrationspolitik von rot-rot-grünem Senat und Bürgermeisterin Giffey in den letzten Jahren haben diese Ausschreitungen an Silvester zu verantworten. Ergebnis dieser verfehlten Politik, Berlin hat die meisten Arbeitslosen und die meisten Bürgergeldempfänger. Auch die Ampelregierung sah bisher tatenlos zu, was täglich vor ihren Bürotüren schändlich ablief. Kanzler Scholz und Innenministerin Nancy Faeser sollten angesichts der Vorfälle an Silvester ihre verfehlte Einwanderungs- und Migrationspolitik grundsätzlich zum Wohle Deutschlands ändern. Am 12. Februar haben die Berliner die Möglichkeit, eine bessere Regierung zu wählen.

Willi Wolf senior

Haar