Atomkraftwerke

Wann kommt der Strom aus der Steckdose? Leserforum 17./18. September

Also, wenn ich die Aussagen von Experten und die Ereignisse in Tschernobyl, Fukushima und aktuell Saporischschja richtig einsortiert habe, dann ist Atomkraft alles andere als eine sichere Sache. Ganz nebenbei haben wir auch noch immer keinen Platz, um Atommüll die nächsten eine Million Jahre sicher lagern zu können. Die, die jetzt für AKWs plädieren, würden vermutlich als Erste aufheulen, würde ein Endlager in ihrer Nähe geplant.

Wie wäre es stattdessen, den Stromverbrauch auf Einsparpotenzial zu überprüfen und ein bisschen was vom kuschligen Wohlstand aufzugeben. Die Ampel macht nicht alles perfekt, es musste sich nach dem 2. Weltkrieg aber auch noch niemand in so kurzer Zeit mit derart massiven, unsere Weltordnung bedrohenden Themen auseinandersetzen. Wer in Bayern die Energiepolitik von Seehofer, Söder & Co. mitgetragen hat, der sollte jetzt nicht mal ein klitzekleines Steinchen nach Habeck werfen.

Im Journal der heutigen Samstagsausgabe finden sich viele Einspartipps. Und was ich beim Spazierengehen sehe, gäbe es rund um den Schliersee noch ganz viel Potenzial für Photovoltaik-Anlagen. Wir müssen raus aus unserer Komfortzone, weil neben dem (Energie-)Krieg mit Putin haben wir – ups, ganz vergessen – ja auch noch so was wie einen katastrophalen Klimawandel.

Monika Mangold

Schliersee