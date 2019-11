Leserbriefe

Ökostrom hängt die Kohle ab; Wirtschaft 26. Oktober

Es vergeht kaum ein Tag, in dem laut und teils polemisch für das Ende der Nutzung von Atomenergie aus vielen politischen Richtungen plädiert wird. Ein besonderer Grund hierfür wird in dem Atommüll gesehen, deren Beseitigung große Risiken und Schäden für die Umwelt bedeuten würden. Insbesondere die Grünen haben daher die Abschaltung der Atomstromerzeuger betrieben.

Für die Bestände an Atom-Restmüll gibt es aus den Reihen der Grünen aber keine Lösung. In Deutschland werden laut dem „Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit“ überwiegend Leichtwasserreaktoren eingesetzt, zu denen weltweit die meisten Reaktoren gehören. Um die Beseitigung des Atom-Restmülls ist es still geworden.

Es ist schon erstaunlich, dass man in der Öffentlichkeit und in der Presse nichts darüber erfährt, dass seit dem Oktober 2016 in Beloyarks, Russland, ein sogenannter schneller Reaktor vom Typ BN-800 in Betrieb ist. Der BN-800 hat die Fähigkeit, nicht nur Uran, sondern Plutonium und die übrigen Transurane als Brennstoff zu nutzen. Diese hochradioaktiven und langlebigen Stoffe fallen beim Betrieb üblicher Kernreaktoren als Atommüll an und lassen sich dort nicht weiter verwerten. Allerdings enthalten diese Abfälle noch 96 Prozent der ursprünglich im Kernbrennstoff steckenden Energie, also fast alles. Schnelle Reaktoren wie der BN-800 sind in der Lage, diese Energie freizusetzen und Strom daraus zu gewinnen. Die bessere Brennstoffnutzung führt zu viel weniger Reststoffen, die außerdem erheblich geringere Halbwertzeiten aufweisen und somit viel schneller abklingen. Das Kraftwerk liefert 800 Megawatt zur Einspeisung in das Stromnetz in Swerdlowsk. Derzeit wird die Errichtung eines zweiten Reaktors mit der Bezeichnung BN-1200 geplant der dann um 50 Prozent höhere Leistungen vollbringen soll. Die Reaktorkerne werden nicht mit Wasser gekühlt, sondern mit flüssigem Natrium. Wäre der Bau solcher Anlagen nicht ein wichtiger Anlass zum Überdenken der Nutzung der Atomenergie zur Stromerzeugung in Deutschland? Dass meine Angaben stimmen, kann man im amerikanischen Kraftwerkstechnikfachmagazin „Power Magazine“ nachlesen.

Heider Heydrich

Wörthsee