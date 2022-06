Auch Zwischenlösungen aufgreifen

Katrin Woitsch: Der Beruf muss attraktiver werden; Kommentar; Personalnot in den Kitas; Bayern 24. Mai

Der Kommentar zeigt deutlich, dass in den vergangenen Jahrzehnten hausgemachte Probleme des deutschen Bürokratieunwesens erheblichen Schaden angerichtet haben. Die Problematik mit den Kitas, welche ganz gravierend unsere Zukunft betreffen, die unsere Kinder darstellen, zeigt sich aber gleichermaßen im Schulwesen, bei den gesamten Pflegeberufen für unsere zunehmend alternde Gesellschaft und im gesamten Gesundheitswesen. Warum ist unsere Politik so unflexibel und unbeweglich, auch Zwischenlösungen aufzugreifen und zielgerichtete Lösungen zu suchen. Es ist schon richtig, dass Angestellte in Kitas, in Pflegeberufen und im Gesundheitswesen eine solide Grundausbildung haben sollten. Genauso wichtig sind aber menschliche und soziale Erfahrungen und Kontakte von Frauen und Müttern, welche selbst Kinder großgezogen haben und damit einen immensen Erfahrungsschatz besitzen.

Die Politik verschwendet oft sinnlos unsägliche Steuergelder, die leider unsere Kinder werden bezahlen müssen. Hier könnten mit relativ geringen Mitteln und mit einer offenen Wertschätzung viele Verbesserungen erreicht werden. Es wäre angebracht, dass alle Beteiligten die Wertschätzung der gegenseitigen Unterstützung wesentlich mehr propagieren. Wenn es keine ehrenamtlichen und freiwilligen Helfer mehr gibt, verödet Deutschland schneller, bis es die Politiker in ihrer teilweisen Abgehobenheit überhaupt erst merken. Hier sind uns viele Länder speziell in Südeuropa weit voraus.

Dipl.-Ing. Adam Bürger

Haag