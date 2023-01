Auf einem Schleuderposten

Qualifikation vor Quote; Leserforum 18. Januar

Ich habe mir lange überlegt, ob ich gegen oder für Frau Lambrecht Stellung beziehen soll. Da etwa 80 % der Leserbriefe negative Schreiben über die Ministerin abgeben, sollte ich in ein paar Zeilen einwenig positiv berichten. Über ihre Arbeitsweise bzw. ihren Charakter, über die ja hinlänglich ausführlich berichtet bzw. jedem bekannt sein dürften, möchte ich kein Urteil abgeben. Das Übergangsgeld das Frau Lambrecht jetzt bezieht, heizt natürlich viele Gemüter an und erzeugt Neid und vor allen Dingen viel Hass. Gemessen an den millionenfachen Abfindungen der Manager, die ihre Arbeit gut oder schlecht verrichtet haben, ist dieses lächerliche Übergangsgeld gar nicht erwähnenswert. Das Verteidigungsministerium ist eines der diffizilsten Bereiche in der Politik. Hier befindet man sich sehr schnell auf einem Schleuderposten. War von Anfang an die Besetzung dieses wichtigen Ressort eine unglückliche Fügung? In diesem Bereich könnte ich mehrere Minister aufzählen, bei denen es wahrlich nicht perfekt gelaufen ist. Wer meint, er könne diesen Posten besser ausführen, sollte dies selber versuchen. Kritik ist immer leicht.

Reinhard Bober

Miesbach