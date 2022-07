Auf Österreich zugehen

Alpentransit gehört auf die Schiene; Leserforum 25. Juli

Wann endlich geht die deutsche Politik auf die österreichische Lösung zur Autobahn-Maut für den Lkw-Verkehr ein? Das Thema wäre längst vom Tisch und die Anwohner der Anrainer-Gemeinden um die Autobahn A93 hätten nicht auf die Straße gehen müssen, um jetzt endlich zu erreichen, dass der Schwerlastverkehr aus ihren Dörfern verbannt wird. Wer es bis jetzt noch nicht weiß: in Österreich ist das Abfahren von der Autobahn für Lkw über 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht nur gestattet, wenn gültige Fahraufträge der Speditionen vorliegen, die einen „Ziel- und Quellverkehr“ aufweisen. Zielverkehr heißt: es wir etwas geliefert und Quellverkehr heißt: man holt etwas ab. Der aufmerksame Autofahrer, der auf österreichischen Autobahnen unterwegs ist, wird an jeder Autobahnausfahrt dieses Schild mit der entsprechenden Aufschrift schon einmal gesehen haben. Bis jetzt aber haben alle Verkehrsminister (ganz gleich welcher Regierung sie angehörten) in einer schon fast als pathologisch anmutenden Ignoranz diese Lösung abgewiesen (vielleicht deshalb, weil das kleine Österreich auf diese wirksame, aber einfache Lösung gekommen ist? Ich hoffe nur, dass jetzt langsam andere Gemeinden und deren Bürger auf die Straße gehen, bei denen ebenfalls der Schwerlast-und Überlandverkehr durch die Dörfer brettert. Nicht nur die Gemeinden von Brannenburg bis Kiefersfelden sollten den Nutzen davon haben.

Gebhard Winkler

Eching