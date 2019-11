Die Anerkennung der Flüchtlinge

Leserbriefe

Christian Deutschländer: Bayern als Asyl-Vorbild für Europa; SPD gesprächsbereit über Seehofers Vorstoß;Politik 31. Oktober/1. November

Seehofers Vorstoß klingt auf den ersten Blick nicht schlecht. Auf den zweiten Blick erinnert er an Kramp-Karrenbauers Vorschlag für eine internationale Schutzzone in Nordsyrien – nämlich nicht durchdacht und undurchführbar.

Wenn in Europa nicht einmal die Verteilung der Flüchtlinge klappt, die aus Seenot gerettet wurden, wie sollte dann die Verteilung der Flüchtlinge klappen, die Asylschutz durch eine Behörde an den Außengrenzen Europas erlangt haben? Noch gilt das Dublin-System, noch gilt, dass es viele Staaten, insbesondere in Osteuropa, kategorisch ablehnen, nur einen einzigen Flüchtling durch einen neuen, gerechten Verteilmechanismus aufzunehmen.

Die jetzige Situation an den Außengrenzen, insbesondere auf den griechischen Inseln, ist unhaltbar, wie uns tagtäglich vor Augen geführt wird. Einfach die Einführung von Anker-Zentren nach bayrischen Muster zu empfehlen, hilft doch nicht weiter. Es gibt keine europäische Flüchtlingsbehörde, die prüfen könnte, es gibt keine entsprechenden europäischen Anwälte, keine Gerichte, die derartige Prüfungen vornehmen könnten. Auf nationale Strukturen zurückzugreifen, ist sinnlos, weil heute nicht einmal genügend Hilfe aus Europa für die griechischen Nöte gegeben wird.

Ja, man könnte sich ein einheitliches europäisches Asylsystem vorstellen mit all’ den genannten europäischen Einrichtungen, wobei die Prüfung nicht unbedingt an den Außengrenzen stattfinden müsste. Stellt Bayern hierfür seine Anker-Zentren zur Verfügung? Wohl nicht, sonst könnten Seehofer und Herrmann das anbieten. Der springende Punkt ist aber die Verteilung der anerkannten Flüchtlinge auf die einzelnen Länder in Europa. Diese müsste von der EU insofern gesteuert werden, dass alle Länder, die Flüchtlinge aufnehmen, ihren Aufwand dafür aus Haushaltsmitteln der EU erhalten. Dann hätten wir ein solidarisches System, bei dem diejenigen, die es nach wie vor ablehnen, Flüchtlinge aufzunehmen, leer ausgehen würden. Die erforderlichen Mittel hierfür könnten aus den europäischen Struktur- und Agrarfond kommen. Dies hätte den Effekt, dass gerade die Länder, die am meisten von Zuschüssen der EU profitieren, daran erinnert werden, dass die EU eine Solidargemeinschaft ist und man sich nicht Rosinen herauspicken kann.

Prof. Dr. Jürgen Schade

Gauting