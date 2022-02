Austreten ist keine Lösung

Teilen

Christian Weisner: Reformen umsetzen; Leserbrief 23. Februar

Claudia Möllers: Haben sich Benedikts Helfer noch einmal geirrt?; Bayern 22. Februar

Herr Weisner schreibt, dass Kardinal Marx die geforderten Reformen in der katholischen Kirche gleich kirchenrechtlich umsetzen solle. Das geht aber nicht, denn wir haben doch in Deutschland im Grundgesetz die Religionsfreiheit. Und die gilt glücklicherweise in zwei Richtungen. Das heißt zwar, dass jeder aus der katholischen Kirche austreten kann, dem es dort nicht mehr gefällt. Niemand kann und will einen Austrittswilligen aufhalten. Aber wer weiterhin in der angestammten Kirche bleiben möchte, muss dazu auch die Möglichkeit haben. Die katholische Kirche muss also weiter bestehen dürfen. Genau dies will aber Herr Weisner verhindern, wenn nämlich der Münchner Bischof die umstrittenen Beschlüsse der Synode für verbindlich erklären würde, würde er die Zehn Gebote und die Sieben Sakramente der katholischen Kirche verletzen. Jedenfalls stehen die Reformforderungen im Gegensatz zur Lehre der Weltkirche. In dieser Weltkirche möchte ich mit meiner Familie bleiben. Ich kann die Austrittswilligen nur bitten, dass sie möglichst bald von ihrem Austrittsrecht Gebrauch machen und uns kirchentreuen Katholiken unsere Kirche unzerstört zurücklassen.

Dr. Eduard Werner

Andechs

Austreten ist keine Lösung. Ja, es ist schrecklich, niederschmetternd und sehr leidvoll, was in dieser unserer Kirche in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Aber diese Kirche, diese Gemeinschaft der gemeinsam glaubenden und nach der Beziehung mit Gott suchenden Menschen, ist trotzdem meine Heimat dank der so vielen Menschen und Mitarbeiter/innen, die mit Güte und äußerst engagiert für unsere Kirche ihren Dienst tun. Besonders erleben wir sie in den kleinen Pfarrgemeinden, im individuellen Gespräch, bei der Begleitung von Kranken und Sterbenden, von Verzweifelten und von allen, die am Rande unserer Gesellschaft stehen. Vielleicht ist diese Erschütterung auch Chance und Herausforderung zur Veränderung und Verwandlung unserer Kirche zu Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Das sind wir unserer Kirche aber besonders auch denen, die sie so leidvoll erlebt haben, schuldig.

Beatrix Heimrich

Hohenpeißenberg

Bei der Lektüre des Berichts über „Benedikts Helfer“ habe ich mich gefragt, ob nun evtl. die Zeit für einen Perspektivenwechsel reif sein könnte? Das „Benedikt-Glas“ scheint, wenn über- haupt, immer nur halb leer zu sein. Man könnte z.B. auch die große Benedikt-Biografie von 2020 analysieren, in der 20 Seiten zum Thema Missbrauch sehr detailliert veröffentlicht sind. Darüber hinaus ist auch das Interview von 2008 während des USA-Flugs lesenswert.

Vielleicht würde der Leser auch gerne etwas über den Hirtenbrief des Papstes von 2010 an die Katholiken in Irland erfahren. Das Thema Missbrauch und der Blick auf die Opfer sind darin die zen- tralen Punkte. Gar nicht zu sprechen von der weltweit übertragenen Kreuzwegmeditation aus Rom von 2005, in der Ratzinger wörtlich sagt: „Das verschmutzte Gewand und Gesicht deiner Kirche erschüttert uns. Aber wir selber sind es doch, die sie verschmutzen. Wie viel Schmutz gibt es in der Kirche und gerade auch unter denen, die im Priestertum ihm ganz zu- Gehören sollten? Wie viel Hochmut und Selbstherrlichkeit?“ Vielleicht wäre dann das „Benedikt-Glas“ wenigstens halb voll?

Michael Koch

Diakon, Bergkirchen