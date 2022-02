S-Bahn-Misere

Hans Richter: Totalausfall; Leserbrief 31. Januar

Dem Leserbrief von Herrn Dr. Hans Richter kann ich vollumfänglich zustimmen. Seit Jahren wird zur Verbesserung der bekannten MVV-S-Bahn-Misere nichts spürbar Ausreichendes unternommen, folglich ist das marode System am Ostast der S7 zunehmend gestört. Die leidtragenden Fahrgäste interessieren sich nicht mehr für die erfassten geringen Minutenverspätungen. Das Problem sind die häufigen S-Bahn-Totalausfälle, die nicht in die Statistik fallen, gestoppte wendende Züge, die das Ziel zur Endstation verfehlen, mit strandenden Fahrgästen, die von einem Bahnsteig zum anderen und wieder zurückgeschickt werden, Störungen mit Schienenersatzverkehr, Warten an Bahnhöfen mit versperrten stillgelegten Warteräumen, völlig verfehlte zentrale Durchsagen, falsche bis keine Ansagen usw. Zum Beispiel: Am 17. Januar. nutzte ich nach wochenlangem Homeoffice die S-Bahn von Kreuzstraße zu meinem Arbeitsplatz nach Unterföhring. Auf dem Heimweg kam am Ostbahnhof um 17.38 Uhr die Ansage: Die S7 nach Kreuzstraße endet in Giesing. Es besteht Schienenersatzverkehr von Giesing bis Aying.

Wer die Strecke kennt, kann sich diese zeitliche Hiobsbotschaft ausmalen. Am Bahnhofsplatz in Giesing war von Ersatzbussen nichts zu sehen. Die Pendler standen ratlos, auf ihren Handys wischend, herum. Deshalb eilte ich zum Bahnsteig zurück, erreichte eine S-Bahn nach Holzkirchen und hatte mit Anschlusszug nach Kreuzstraße Glück im Unglück.

Übrigens, die anvisierte S-Bahn morgens ab Kreuzstraße war auch ausgefallen. Fazit: Ein Arbeitstag mit dem MVV kann 12,5 Stunden dauern. Das fördert umweltschädigend den Umstieg auf das Auto.

Im Gegensatz zum öffentlichen Nahverkehr wird an der A99 massiv ausgebaut und investiert. Zudem ist das Fahrkartensystem an das Homeoffice-Zeitalter nicht mehr angepasst. Zusätzlich zu Monats- und Wochentickets sollte es (10er, 20er, 50er...) Stückzahltageskarten geben, die flexibel abgefahren werden können.

Von den MVV-Eskapaden könnte ich ein Buch schreiben, ich nutze die S-Bahn trotz aller Widrigkeiten seit 1979.

Claudia Schmid

Valley