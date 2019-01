zwei Leserbriefe

Es geht nicht ohne ihn;Leserforum 11. Januar

Ich kann mich dem Kommentar von Frau Ostermeier nur anschließen: Nicht nur in der Serie Hubert und Staller (bzw. ohne Staller) ist es schier unerträglich, was den Zuschauern bezüglich der deutschen Sprach zugemutet wird. In sämtlichen Sendungen – ob für Kinder oder Erwachsene wird die Sprache immer mehr verhunzt. Was man da zu hören bekommt, hat mit der Schriftsprache nicht mehr viel gemein. Ganze Silben und Vokabeln werden verschluckt oder wie von Frau Ostermeier gesagt: im kaum verständlichen Schnellsprechpreissisch-Jargon. Wo bleibt hier Betonung und Klang einer Sprache, die einstmals unsere Dichter beflügelt hat. Damit kann eine bayerische Sendung nur abgewertet werden. Eine Sprachbildung wäre hier angebracht, um das Fernsehen wieder auf ein besseres Niveau zu bringen.

Rosemarie Märkl

Arzbach



Auch so kann man eine beliebte und erfolgreiche Serie zugrunde richten. Offensichtlich glauben die Verantwortlichen, es würde genügen, ein paar idyllische Bilder aus Bayern einzublenden. Der Großteil der Schauspieler stammt mittlerweile aus dem Norden Deutschlands mit entsprechendem Dialekt, da kann die Serie auch in Berlin, Hamburg oder Düsseldorf angesiedelt werden. Oder wird nur die Realität abgebildet, dass nämlich in Wolfratshausen nur noch Preissn leben?

Helmut Scherb

Markt Schwaben

Verehrte Frau Sieglinde Ostermeier. Ihrer Meinung kann ich mich größtenteils anschließen. Im Gegensatz zu Ihnen bin ich zwar schon der Ansicht, dass es auch ohne Staller ginge. Allerdings hätte man seine Rolle doch besser eins zu eins umsetzen sollen. Was Ihre Meinung zur Revierleitung und der Besetzung durch immer mehr Nichtbayern betrifft, da bin ich allerdings voll und ganz bei Ihnen. Eben einfach nur schade, dass es so ist. Ich habe aber die Hoffnung, dass der Staller, bzw. ein geeigneter Ersatz in die Serie eingebaut wird.

Christian Schöpf Egenhofen/Unterschweinbach

Hubert ohne Staller ist wie Weißwurstessen ohne Bier und Brezn. KME passt einfach nicht in diese Serie, da scheint mir jede Wahl aus einer Bauernbühne passender. Abgesehen davon, dass wohl Sprachverschlucker zwecks Inhaltsvernebelung nun auch hier Einzug gehalten hat. Einfach schade!

Max Wagner Lenggries