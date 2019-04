Leserbriefe

Rechthaberei; Leserforum 13. April

Unserem Haus gegenüber, neben einer viel befahrenen Zubringerstraße, weiden seit vielen Jahren Jungrinder, die kilometerweit ausreißen könnten – ohne Glocken! Unsere Bauern sind stolz und können sehr unnachgiebig, stur und rechthaberisch sein, wenn ihre Belange eingeschränkt werden sollen. Sie sind aber auch freundlich, hilfsbereit und haben vor allem das Herz auf dem richtigen Fleck. Deshalb wäre es eine schöne Geste besagter Bäuerin, wenn sie den Neubürgern zuliebe auf die Kuhglocken verzichten würde, damit diese ihren Lebensabend in dem Ort, in den sie sich verliebt hatten, harmonisch und in Frieden verleben können.

Erika Siebert

Benediktbeuern