Leidende Tiere

Leserbriefe

Dominik Göttler: „Wir sind die Prügelknaben der Nation“; Bayern 23. Oktober

Bauern haben in letzter Zeit für bessere Bedingungen demonstriert. Am letzten Wochenende musste ich in Rott feststellen, dass viele Bauern erst einmal vor der eigenen Türe kehren sollten. Zufällig konnte ich in einen Stall mit Kühen reinsehen. Sie waren mit kurzen Ketten angehängt und konnten sich kaum bewegen, waren total verschmutzt. Wenn sie sich hinlegen wollten, dann war das nur im eigenen Kot möglich. Keine Streu war vorhanden, nur der Betonboden. Mir haben die Tiere so leid getan, dass ich diesen Leserbrief schreiben muss, um auch für die Tiere zu sprechen, die ein sehr leidvolles Leben führen müssen. Viele andere Kühe waren noch auf der Weide wegen des schönen Wetters. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille.

Heidi Steinberger

Dachau