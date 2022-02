Leserbriefe

Claudia Schuri: Die Papiertüten werden knapp; München 11. Februar

Mit dem Verbot der Plastiktüten wurde mal wieder das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Denn Papier ist ein wertvoller Rohstoff, eine Papiertragetasche hat nur bei mehrfacher Verwendung eine bessere Ökobilanz. Jetzt wird das Papier knapp. Kein Wunder, stammt es doch oft aus Holz (statt Recycling), und Holz wird auch zunehmend als Bau- und Heizstoff verwendet. Aber vielleicht hilft die Knappheit ja beim längst überfälligen Umdenken: dass man einfach eine Tasche mitnimmt zum Einkaufen.

Ich verwende seit mehreren Jahren einen Baumwollbeutel, wenn ich beim Bäcker einkaufe, um diese kleinen Papiertüten zu vermeiden. Wer fünfmal pro Woche zum Bäcker geht, wird sehen, wie viele Papiertüten und Pappbecher eingespart werden können – im Monat schon 20 Stück! Kleinvieh macht eben auch Mist.

Petra Martin

München

Wie kann es sein, dass in Supermärkten Papiertüten knapp werden? Es gibt Einkaufskörbe, Taschen, auch klein zusammenfaltbare Stofftüten, und wenn ich mit dem Auto beim Einkaufen bin, fahre ich mit dem Einkaufswagen bis zum Kofferraum und lade alles in eine tragbare Klappbox. Mir ist es allein schon um das Geld leid, welche die Papiertüten kosten, nicht zu denken an die Umweltbelastung bei der Herstellung und Entsorgung derselbigen.

Was waren das doch für unbekümmerte Zeiten, als wir Schulbuben, mit Milchkanne und Stoffsackerl ausgerüstet, zum Bäcker geschickt wurden, um Milch und Semmeln zu holen. Sche war’s!

Franz Hutterer

Trudering