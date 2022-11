Befreiung für Unternehmer

Erbschaftssteuer gerechter gestalten; Leserforum 28. November

Unser Erbschaftssteuergesetz ist das ungerechteste Steuergesetz, das es in Deutschland gibt. Während viele für Omas klein Häuschen erheblich Erbschaftsteuer zahlen müssen, können Kinder von Unternehmern zig Millionen oder gar Milliarden steuerfrei erben. Sogar höhere Bargeldbeträge können hier dabei sein, weil diese für Investitionen gebraucht werden. Die einzige Bedingung ist, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben müssen. Die neue Debatte um das Zuwanderungsrecht zeigt, wie händeringend Fachkräfte gesucht werden. Wer heute ausgebildet ist und arbeiten will und kann, findet in der Regel schnell auch einen anderen Arbeitsplatz. Es gibt keinen Grund mehr, warum Unternehmenserben komplett von der Erbschaftssteuer befreit werden. Solche Personen bekommen nicht nur einen Wert übergeben, sondern etwas, mit dem sich dauerhaft viel Geld verdienen lässt.

Eine weitere Ungerechtigkeit bei diesem Gesetz ist, dass Personen mit nur einem Elternteil nur halb so viel steuerfrei geschenkt bekommen können als diejenigen, bei denen noch beide Eltern leben. Und wer Waise ist, kann noch viel weniger steuerfrei erhalten. Es müsste einen Freibetrag für jede erbende Person geben, egal, von welchen nahen Verwandten das Erbe kommt. Die Unternehmenserben sollten genauso zur Kasse gebeten werden, gerne auf viele Jahre aufgeteilt, damit auch sie über die Runden kommen.

Und natürlich gehört auch der Steuerfreibetrag an die gewachsenen Immobilienpreise angepasst. Es wäre dann gerechter und unterm Strich wären die Staatseinnahmen trotzdem höher.

Albert Orterer

Wackersberg