Kein vorbildlicher Islam

Leserbriefe

Penzberg als Vorbild;Titelseite 3. Dezember

Unser Bundespräsident Steinmeier hat die Moschee in Penzberg besucht und sie gelobt, sie sei offen und dialogbereit, einige Predigten würden in Deutsch gehalten. Auf den ersten Blick scheint diese Moschee vorbildlich zu sein. Dachte ich früher auch und habe deshalb mit Interesse das Buch von Benjamin Idriz „Grüß Gott, Herr Imam“ gelesen. Seitdem bin ich sehr kritisch, denn dort findet man eine Menge Widersprüchliches und Verfälschendes. Allem voran die Behauptung, die Benachteiligung der Frau (beim Erben und vor Gericht) habe mit dem Islam nichts zu tun (S. 138/39). Dabei steht im Koran das Gegenteil, die Frau wird beim Erbe benachteiligt und vor Gericht. Dutzende weitere Beispiele derartiger Verharmlosungen findet man in dem Buch.

Seitdem ist zwar einige Zeit vergangen, es wurde aber nicht besser, die Vorträgen von Idriz und seinen Leuten waren voll von unhaltbaren Behauptungen und irreführenden Darstellungen. Kritische Nachfragen wurden nicht oder nur ausweichend beantwortet. Ganz anders sind echt reformorientierte Moscheen wie die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin. Völlig zu Recht hat die dortige Imamin (!) Seyran Ates vor kurzem die Urania-Medaille erhalten. Bei der Verleihung war zwar Alt-Bundespräsident Gauck anwesend, nicht aber Steinmeier. Im Gegensatz zu Idriz steht Frau Ates unter permanenten Polizeischutz, so sehr wird sie von den Vertretern des dogmatisch-politischen Islam bedroht. Idriz wurde aus genau dieser Ecke unterstützt und wird es vielleicht heute noch. Wahrlich kein Indiz für einen vorbildlichen Islam!

Hermann Diehl

München