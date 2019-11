Leserbriefe

Es summt und brummt nicht mehr; Weltspiegel31. Oktober/1. November

Insekten gibt es in meinem naturnahen und giftfreien Garten noch viele, aber tatsächlich werden es auch hier immer weniger. Was ich seit diesem Jahr komplett vermisse, sind die früher allgegenwärtigen Ohrwürmer. Obwohl ich auch für diese Nisthilfen habe, war heuer nicht ein einziger zu sehen. Sie waren früher zum Beispiel in fast jeder Dahlie zu finden. Ihren Platz hat anscheinend der Klima-Zuwanderer Bernstein-Waldschabe eingenommen. Ob die Ohrwürmer nur unser wärmeres, trockeneres Klima nicht vertragen oder von diesen Schaben gefressen werden, kann ich nicht beurteilen.

Rita Steinsdörfer

Ottobrunn