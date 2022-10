Besser vorbereiten

OB Reiter zofft sich mit Lauterbach; Titelseite 13. Oktober

Ja, da schau her … Herr Oberbürgermeister zofft sich mit dem Gesundheitsminister. Verantwortlich für die Erlaubnis, die Wiesn durchzuführen, ist doch er und nicht Herr Lauterbach. Und dass die Corona-Zahlen nach Bierfesten rund um München (vor der Wiesn) beziehungsweise in ganz Bayern deutlich angestiegen sind, hätte auch Herr Reiter erkennen können. Aber da hatte er einfach nicht den Mut, die Bremse reinzuhauen. Die Inzidenz vor Wiesn-Beginn in München lag bei knapp 200, am 13. Oktober bei fast 1500. Aber Herr Reiter kann hier keinen Zusammenhang erkennen. Zuzugeben, dass es falsch war, die Wiesn durchzuführen, das geht natürlich nicht. Einfach nur schwach! Was auffällt in den letzten Monaten ist, dass Herr Oberbürgermeister von einigen Dingen wie zum Beispiel den Kosten und der Bauzeit der Stammstrecke überrascht ist. Gründliches Vorbereiten und Informieren wären hier in Zukunft mehr angesagt.

Jörg Lallinger

München