Bestes Brennholz geschenkt bekommen

Brennholz zum angeblichen Schnäppchenpreis; Wirtschaft 2. August

Betrüger, die Brennholz zum Schnäppchenpreis anbieten, kann man nachhaltig aus dem Weg gehen. So habe ich Bezugsquellen, wodurch ich Brennholz in bester Qualität einerseits geschenkt bekomme und es mir teilweise sogar kostenlos zugestellt wird. Es handelt sich um Holzabfälle, die bei Speditionen und Baufirmen anfallen. Bei Speditionen handelt es sich um Einwegpaletten, bei Baufirmen um Holzverschnitt, der bei jedem Hausbau anfällt. Man muss nur zu den Unternehmen den richtigen Kontakt herstellen. So erhielt ich sogar das Angebot, dass ich das gesamte Holz von einem großen Kirschbaum bekommen kann. Das Holz wurde entastet, in Ein-Meter-Stücke gesägt und kostenlos zugestellt.

Einer meiner Nachbarn hat eine Zentralheizung wie wir und macht es ähnlich. Der Unterschied liegt darin, dass er nicht einmal eine Gastherme hat, denn er betreibt seine Zentralheizung ausschließlich mit Holz. Wir beheizen unseren gesamten Wohnbereich mit Holz, nur unser Schlafraum sowie das Bad wird mittels der Gastherme leicht temperiert. Aufgrund dieser großen Gas-Ersparnis zahlen wir an unseren Gaslieferanten einen monatlichen Abschlag von nur 40 Euro für unser Häuschen, das allerdings Vollwärmeschutz hat.

Es gibt noch die Möglichkeit, dass man das Angebot von Waldbesitzern annimmt, indem man auf Totholz zurückgreifen kann, zumal in bayrischen Wäldern unzählige Tonnen Totholz verfaulen. Die Umstände und die Arbeit, die das Heizen mit Holz erfordern, nehmen wir gerne auf uns, denn wir sparen bares Geld und sind in Bewegung.

Erwin Zabern

Attenkirchen-Thalham