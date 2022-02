Beteiligung an der Wertschöpfung

Teilen

Christian Deutschländer: Minister bittet um weniger Erbschaftsteuer; Politik 24. Januar; Gerechteste aller Steuern; Leserforum 5./6. Februar

Die Erbschaftsteuer soll wohl bei größerem Vermögen den Staat (also uns alle) an der Wertschöpfung beteiligen, auch weil größere Vermögen nur sehr selten (oder nie) alleine durch eigene Leistung erwirtschaftet werden können, also aus der Leistung vieler Bürger erwirtschaftet wurden. Der Staat freut sich ja auch über diese zusätzlichen Einnahmen und benötigt diese sicher auch zur Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben. Teile des Vermögens sind steuerlich begünstigt, damit diese an die Nachkommen beziehungsweise nahen Angehörigen weitergegeben werden können, ansonsten geht das Vermögen eben teilweise wieder zurück an den Staat, beziehungsweise die Bürger. Diese Freibeträge innerhalb der Familie reichen wohl gut aus, um übliche Vermögen weitergeben zu können, bei großen Vermögen ist es aber legitim und in unser aller Interesse, dass der Staat daran beteiligt wird.

Günter Fries

Ebersberg

Warum wird der Erhalt von Unternehmensvermögen gegenüber Immobilienvermögen bei der Erbschaftsteuer (bis hin zur totalen Steuerfreiheit) bessergestellt, wenn das Unternehmen nicht veräußert und der Erhalt von Arbeitsplätzen gewährleistet wird.

Auch Immobilienbesitzer kommen – wie Unternehmer – ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zum Erhalt von Immobilien im urbanen Kontext (gepflegtes Erscheinungsbild in Städten und Gemeinden) und ihren Mietern für bezahlbaren Wohnraum nach. Vermieter sollten daher in Bezug auf die Erbschaftsteuer genauso gestellt werden wie Unternehmer. Diese Ungleichbehandlung muss beseitigt werden. Schreiben Sie Ihren Vertretern im Bundestag und machen auf diesen Missstand aufmerksam! Legen Sie gegen Erbschaftsteuerbescheide (Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz) Einspruch ein und klagen Sie gegebenenfalls! Machen Sie als Vermieter auch Ihren Mietern verständlich, dass letztendlich der Mieter finanziell zur Kasse gebeten wird und der Leidtragende ist!

Axel K. Schwindling

Steuerberater, Brunnthal