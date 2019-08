Das Ziel kirchlichen Handelns

Lewserbriefe

Gründe für Kirchenaustritte; Leserforum, 13. August

Es gibt „Kirchenaustreter“, die einfach kein Verständnis mehr dafür haben, wie die reiche deutsche Kirche ständig den Eindruck erwecken will, dass sie doch so arm sei. Das ist scheinheilig. Die deutschen Bischöfe erhalten zum Beispiel (je nach Ausgestaltung) ein Monatsgehalt zwischen der Besoldungsstufe B 7 (ca. 9000 Euro) und B 10 (ca. 12 000 Euro). So gehört zur Besoldungsgruppe B 10 etwa der Erzbischof von München und Freising. Des weiteren erhielten beide Kirchen (katholisch und evangelisch) im Jahr 2018 circa 15 Milliarden Euro an staatlichen Zuschüssen. Das derzeitige Vermögen der katholischen Kirche in Deutschland beträgt über 250 Milliarden Euro. Ich habe mich nach meinem Kirchenaustritt dazu entschieden, das monatlich eingesparte Geld immer für eine Kinder-Patenschaft auf den Philippinen und für drei Tierschutzorganisationen zu verwenden. Also ich spare mir nichts, sondern ich unterstütze anstatt der reichen Kirchen lieber Organisationen, die nicht mit soviel Geld gesegnet sind.

Wolfram Brock

Weilheim

Der Bericht zum Haushaltsplan 2019 der Erzdiözese München und Freising, ist überschrieben: „Mit Gott im Einsatz für die Menschen.“ Dies, finde ich, ist ein sehr bemerkenswerter Satz. Alle in den letzten Tagen geschriebenen Sätze sind in meinen Augen nicht bis zu Ende gedacht. In dem Haushaltsbericht ist als Ziel des Handelns folgendes vermerkt. „Ziel allen Handelns der Erzdiözese ist es, Menschen die Begegnung mit der ,Frohen Botschaft‘ Jesu Christi zu ermöglichen und sie seelsorglich zu begleiten.“ Die Erzdiözese ist kein Wirtschaftsunternehmen. Die Erzielung von Erträgen und die Mehrung von Vermögen kann nie Ziel kirchlichen Handelns sein, sondern immer nur ein Mittel, das der Erreichung des eigentlichen Zieles dient. Konkret wird das Wirken der Erzdiözese in den drei Grundvollzügen Liturgie, Zeugnis und Diakonie, die kirchliches Handelns ausmachen. Die Kirchensteuer macht 77 Prozent der Einnahmen in der Erzdiözese aus. Sie ist daher unverzichtbar. Insgesamt stehen rund 16 000 Frauen und Männer im kirchlichen Dienst. Weitere rund 20 000 Mitarbeiter sind beim Caritasverband und den angeschlossenen Fachverbänden und Einrichtungen tätig. Die Erzdiözese München und Freising ist Träger von 24 katholischen Schulen an 15 Standorten. 400 Kindertageseinrichtungen sind in Trägerschaft von Kirchenstiftungen. 38 Kindertageseinrichtungen in diözesaner Trägerschaft. Rund 47 000 Kinder besuchen Einrichtungen in der Erzdiözese. Wie soll das alles ohne Kirchensteuer funktionieren? Sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Straße landen? Sollen die Schulen und Kindertageseinrichtungen geschlossen werden? Soll der Staat diese Aufgaben übernehmen? Ich kann nur alle, die sich mit einem Austritt beschäftigen, bitten, sich diesen Schritt nochmals zu überlegen. Ich bin seit 42 Jahren ehrenamtlich in unserer Pfarrgemeinde tätig und weiß, von was ich schreibe.

Herbert Stadler

Bad-Wiessee