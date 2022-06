Blick durchs Gitter

Bernd Kunkel: Für die Musikhauptstadt eine komplette Blamage; Leserforum 7. Juni, Markus Thiel; „Wir legen keine Denkpause ein“; Kultur 3. Juni

Ich bin froh, dass ich mit meiner Meinung von der Isar-Philharmonie nicht allein bin. Bisher hab ich nur überschwängliches Lob über die dortige Akustik gehört. Kann ich nicht beurteilen, weil ich einen 1A-Platz, Balkon Mitte, 3. Reihe, hatte, da hört man in jedem Saal gut. Wie die Leute hinter Gittern seitlich in den Rängen gehört haben weiß ich nicht. Der filigrane Maschendraht ist sicher nicht als Absturzsicherung gedacht, sondern soll allein der Akustik dienen. Und die Hörer in den ersten Reihen müssen durch das Gitter schau, wenn sie etwas von der Bühne erhaschen wollen, der Akustik allein sollten ja auch spezielle Sitzbezüge dienen - wie denn, wenn die Leute draufsitzen? Da sind die Verantwortlichen von der Stadt wahrscheinlich vor dem japanischen Akustik-Gott eingeknickt wie die Leute dazumal bei „des Königs neuen Kleidern“. Was ich in der Pause selbst ausprobiert habe: Normal große Menschen in der ersten Reihe Balkon sehen nicht über die schwarze Betonmauer vor ihnen drüber. Schwarz ist überhaupt Trumpf in diesem Gebäude. Das Schauen auf die Bühne ist wegen des Helligkeitskontrastes für die Augen sehr ermüdend. Früher war ein Konzertsaal schon optisch ein Genuss, etwas Festliches. Da hat man sich besser angezogen.

Für die Isarphilharmonie, wie im Inneren eines großen schwarzen Luftballons, passt besser ein dunkler Trainingsanzug. Wenn es nur um die Musik allein geht, kann ich die auch daheim per CD im Radio anhören. Da spar ich mir auch den Ärger mit der miesen Verkehrssituation. Da stehen die Leute nach dem Konzert draußen im Regen und warten auf den nächsten planmäßigen Bus eine halbe Stunde, weil sie in den vorigen nicht mehr hineinpassten. Von einer extra Bedienung für die Philharmonie-Besucher hab ich bis jetzt nichts gehört. Ich hatte ein Kammerkonzert gehört, eine volle Orchesterbesetzung würde mich noch interessieren, aber dann ist Schluss mit dem schwarzen Loch..

Hans Renaltner

Unterhaching