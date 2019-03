Leserbriefe

Martin Prem: Nachgerüstete Fehlerquellen; Kommentar 14. März

Davon ausgehend, dass Herr Prem weiß, wovon er in seinem Kommentar spricht, in dem er den technischen Aufbau der neuen Boeing 737 Max in Frage stellt, kann dem unbedarften Laien Angst und Bange werden für zukünftige Flüge dieser Serie. Wenn es zutrifft, dass die Bauweise an sich fehlerhaft konstruiert ist, dann hieße das, dass sämtliche Flugzeuge dieses Typs umgebaut werden müssten. Eine Mammutaufgabe für Boeing – in technischer und finanzieller Hinsicht, wenn überhaupt umsetzbar. Ob dies letztendlich stattfinden würde, ist fraglich. Absolute Sicherheit kann es nie geben. Doch bleibt dem Passagier bis zur hundertprozentigen Behebung der Problematik eine Option: genau hinschauen, mit welcher Maschine er fliegen wird.

Gisela Radler

Freising