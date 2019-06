Pflege um „Gottes Lohn“

Leserbriefe

Alexander Riedel, Marcus mäckler: Pflege soll attraktiver werden, Politk 5. Juni

Auch die Jungwähler sehen sich hier ausgeschlossen und verweigern aktuell lautstark die Gefolgschaft. Wer erinnert sich noch, dass es ursprünglich die Großfamilie, die göttliche und caritative Pflicht der christlichen und später protestantischen Orden war, die um „Gottes Lohn“ im Pflegebereich schufteten? Auch an die „Siechenhäuser“ in Städten und Gemeinden, die oft jeglicher Beschreibung spotteten? Je weiter die Bevölkerung sich säkularisierte, schwand diese kirchlich/religiöse Dominanz mangels Nachwuchs. Verstärkt wurde die Entwicklung noch durch die Zertrümmerung der Großfamilien im Zusammenhang mit der Industrialisierung des Landes. Wer will heute noch um Gottes Lohn diese Arbeit leisten? Dieses Vakuum, das durch die fortschreitende Abstinenz von Klöstern und Großfamilie entstand, wird nur ungenügend von „Sozialverbänden, Rotes Kreuz und Caritas“ ausgefüllt. Reste findet man nur noch im Bereich der Krankenhäuser, zum Beispiel in München durch die „Barmherzigen Brüder am Schloß Nymphenburg, die „Barmherzigen Schwestern“ in der Renatastraße und im „Dritten Orden“ in der Nähe des Botanischen Gartens. Im privatwirtschaftlichen Bereich verbleibt dagegen immer noch dieses Gotteslohndenken, d.h. miese Bezahlung und noch miesere Arbeitsverhältnisse und fehlende mitmenschliche Anerkennung. So kann ich für mich nur hoffen, dass mich die „Zeit“ demnächst schnell mit sich nimmt.

Ludwig Stemmer

München

Es dürfte allgemein an einem Informationsdefizit liegen, dass zumindest Pflegefachkräfte in Zeitarbeitsfirmen weitaus höhere Verdienstmöglichkeiten haben als bei Direktverträgen. Stundensätze von 20 Euro plus sind nicht mehr selten. Auch Zeitarbeitsfirmen müssen Lohnfortzahlungen und Urlaub bezahlen. Die Fachkräfte müssen auch bei tarifgebundenen Parteien selbst entsprechende Forderungen stellen. Erstaunlich ist, dass der Pflegekraftmangel und die Bezahlung der momentanen Gehälter den Gesetzen des freien Marktes nicht folgt.

Renate Bell

Gilching