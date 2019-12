Leserbriefe

Weihnachten

Ich lade Sie heute ein, weihnachtlich wach zu sein und das Wichtige in der Kirche vom Unwichtigen zu unterscheiden. Die heute Zehnjährigen werden ihren Kindern nicht mehr sagen können, wessen Geburtsfest sie an Weihnachten feiern, wenn es so weitergeht wie bisher. Nutzen wir Weihnachten, Kindern und Enkeln zu erklären, worum es geht. Es wird auch allergrößte politische Folgen haben, wenn der Europäer Jesus Christus nicht mehr kennt. Denn auf Jesus Christus geht die Kultur Europas in wesentlichen Teilen zurück. Wir haben nicht nur eine Klimakrise, sondern einen Kulturbruch. Kirchenführer sind wohl schwer in der Lage, das zu ändern. Es ist auch nicht Sache des Staates. Aber Vordenker, Journalisten, Lehrer, Professoren und Eltern haben die Verantwortung. Wenn Europa den Mann am Kreuz nicht mehr kennt, werden die Denkweisen des Fernen und Nahen Osten herrschen. Der wichtigste Mann für Europa kommt gerade aber aus dem Nahen Osten: Jesus von Nazareth.

Pater Eberhard

v. Gemmingen SJ

München